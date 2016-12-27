﻿﻿ Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Россия и Турция согласовали план прекращения огня в Сирии

28.12.2016 11:39 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Россия и Турция согласовали план прекращения огня, который будет предложен участникам сирийского конфликта. Москва и Анкара предлагают начать перемирие с полуночи 29 декабря, сообщает государственное агентство «Анадолу» со ссылкой на осведомленные источники.


Фото: Reuters

Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками. При этом на террористические организации соглашение не распространяется.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что следующим шагом на пути к урегулированию ситуации в Сирии должно стать прекращение огня на всей территории страны.

В качестве возможной площадки для согласования деталей перемирия называлась Астана. США не будут участвовать в переговорах, но Вашингтон поддержал попытки согласовать условия перемирия.

Ранее режим прекращения огня в Сирии объявляли в феврале и в сентябре 2016 года. Вскоре после этого стороны конфликта вновь начинали вооруженное противостояние.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Договоренность будет затрагивать все районы Сирии, где идет противостояние между правительственными войсками и оппозиционными группировками.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
десятки тысяч мигрантов добровольно покинули Германию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика