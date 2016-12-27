Украина и РФ завершают год с рядом нерешенных газовых проблем. Запасов газа Киеву хватит лишь в случае теплой зимы. Эксперты не исключают того, что вспыхнет новая «газовая война».



Фото: Reuters

Запасы газа в украинских подземных газохранилищах накануне нового года сократились почти до 12 миллиардов кубометров. Этого может быть достаточно до конца отопительного сезона, если в январе-феврале не ударят сильные морозы, сказал в интервью DW председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. «Но в случае двадцатиградусных морозов в течение нескольких недель Украине понадобится не менее 17 миллиардов кубометров газа для внутренних потребителей и бесперебойного транзита в ЕС», — отметил он.

«Нафтогаз Украины» заявил, что не будет покупать российский газ до конца нынешнего отопительного сезона и ожидаемого в марте вердикта Стокгольмского арбитража. Иск украинской стороны предусматривает компенсацию за отказ российского партнера от пересмотра газовой цены по контракту купли-продажи объемом 18,1 миллиарда долларов, а по транзитному контракту еще на 10,2 миллиарда долларов.

Российский «Газпром» выдвинул встречный иск за невыполнение украинской стороной контрактных обязательств. Этот спор стал причиной того, что газовые переговоры 9 декабря при участии Еврокомиссии, Украины и России не принесли результатов. «Стороны лишь подтвердили свои позиции, а Еврокомиссия получила заверения в том, что Украина и Россия будут придерживаться своих обязательств по поставке и транзиту газа в страны ЕС», — отметил заместитель директора научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Тревожные заявления

Весь накопленный Украиной на зиму газ закуплен у европейских компаний. Российский газ Киев не получает с осени 2015 года. Директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич считает, что российское топливо значительно дешевле и «Нафтогаз Украины» переплачивает по 20−30 долларов за тысячу кубометров. «С начала года Украина потеряла на этом около 100 миллионов долларов», — сказал эксперт. Аналогичное заявление сделал и российский министр энергетики Алексей Новак.

16 декабря глава «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал дальнейший рост цены газа из-за повышения цен на нефть на мировых рынках. Он предупредил, что его компания имеет право ограничить поставки в случае незаконного отбора Украиной части транзитного газа.

«Нафтогаз Украины» расценил это заявление, как «подготовку Россией нового газового кризиса» и попытки переложить ответственность за недопоставку газа европейским потребителям в Украине, как это уже было в 2006 и 2009 годах.

В свою очередь пресс-служба «Укртрансгаза», который осуществляет транзит в ЕС, 12 декабря обвинила «Газпром» в «несоблюдении параметров давления газа на российских пограничных газоизмерительных станциях». По данным «Укртрансгаза», за 30 дней ноября контрактные давления на газоизмерительной станции Писаревка выдерживались только 12 дней, а на станции Суджа стабильно были ниже контрактных условий.

Парад национальных эгоизмов

Украинские эксперты считают достигнутые в Брюсселе договоренности нестабильными и не исключают того, что при первом же кризисе они могут быть нарушены всеми тремя сторонами. «Если ударят морозы, „Газпрому“ придется снизить давление в магистральных газопроводах, чтобы удовлетворить потребности российских потребителей. В свою очередь украинская автоматика будет ограничивать транзит российского газа, чтобы не оставить без газа потребителей Украины, что приведет к дефициту транзита газа в страны ЕС», — предупредил Сергей Дяченко.

По его мнению, Москва добивается от Киева не только возобновления закупок российского топлива, но и уплаты стоимости того газа, который она поставляет на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

«Но этот газ никак не учитывается, его поставки не контролируют украинские наблюдатели», — напомнил эксперт. Он также указал на то, что Россия отказалась от предложения ЕС сделать прозрачной всю цепочку бизнеса: от добычи, до транзита иностранным потребителям. В свою очередь министр энергетики Украины времен беглого экс-президента Януковича Юрий Бойко также отказался от помощи Евросоюза в обустройстве газоизмерительных станций с украинской стороны на границе с Россией.

До сих пор Москве ни разу не удавалось доказать нарушение Киевом транзитных обязательств, утверждает Сергей Дяченко. Однако это вовсе не означает, что Евросоюз автоматически встанет на сторону Украины в случае нового газового конфликта. «ЕС обещал Украине кредит в 500 миллионов евро на закупку газа у европейских операторов, но не факт, что у них найдутся необходимые объемы», — сказал Геннадий Рябцев.