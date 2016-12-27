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В Берлине задержали выходца из Туниса по делу о теракте на рождественской ярмарке

28.12.2016 16:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Правоохранительные органы задержали предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, совершившего на прошлой неделе теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом говорится в сообщении, которое распространено Генеральной прокуратурой ФРГ.

 


Фото: Reuters

Предполагается, что Амри поддерживал с задержанным — 40-летним гражданином Туниса — регулярный контакт. Следствие прорабатывает эту версию после того, как были проанализированы данные с мобильного телефона, который принадлежал исполнителю теракта. До конца завтрашнего дня будет принято решение о выдаче ордера на арест подозреваемого сообщника.

 

«Дальнейшее следствие указывает на то, что он мог быть причастен к теракту», — сообщила Генпрокуратура.

 

Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря — тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри, въехал на территорию рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Амри был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.

 
 
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Предполагается, что Амри поддерживал с задержанным - 40-летним гражданином Туниса - регулярный контакт.

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