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В Берлине задержали выходца из Туниса по делу о теракте на рождественской ярмарке
28.12.2016 16:59 — Новости Мира | Tut.by
Правоохранительные органы задержали предполагаемого сообщника тунисца Аниса Амри, совершившего на прошлой неделе теракт на рождественском рынке в Берлине. Об этом говорится в сообщении, которое распространено Генеральной прокуратурой ФРГ.
Предполагается, что Амри поддерживал с задержанным — 40-летним гражданином Туниса — регулярный контакт. Следствие прорабатывает эту версию после того, как были проанализированы данные с мобильного телефона, который принадлежал исполнителю теракта. До конца завтрашнего дня будет принято решение о выдаче ордера на арест подозреваемого сообщника.
«Дальнейшее следствие указывает на то, что он мог быть причастен к теракту», — сообщила Генпрокуратура.
Теракт в Берлине был совершен вечером 19 декабря — тягач с прицепом, которым управлял тунисец Анис Амри,
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Предполагается, что Амри поддерживал с задержанным - 40-летним гражданином Туниса - регулярный контакт.
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