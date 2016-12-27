Тяжелым и неоднозначным выдался год. Атаки на европейские города, громкие убийства, смерть лидеров, которые ознаменовали начало новой эпохи, печальные последствия войны в Сирии, а также природные катаклизмы и крупные авиакатастрофы — давайте вместе вспомним важные события уходящего года.
Акты террора в Европе
С 2015 года мы все чаще слышим об атаках террористов «Исламского государства» на европейские страны. В Европоле предупредили, что ИГ теряет позиции на Ближнем Востоке, а угроза новых атак для населения всех европейских городов очень велика. Некоторые из нападений были устроены мигрантами, которые недавно прибыли в ЕС и не получили убежище. К тому же террористы стали использовать предложенную ИГ схему «дешево и убийственно»: зачем готовить группы, обучать их пилотированию и созданию взрывчатки из подручных веществ — иногда нужен просто грузовик.
Не прячьте ваши денежки… Офшорный скандал
В апреле в Сети появилось журналистское расследование об офшорных коррупционных схемах высокопоставленных чиновников со всего мира. Журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung получили документы юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. Информацию предоставил анонимный информатор под псевдонимом «Джон Доу». Его мотивы до сих пор неизвестны. Журналисты написали книгу о том, как вели расследование.
Интерес у пользователей вызвали друзья президента России Владимира Путина, которые оказались втянуты в этот скандал, в частности виолончелист Сергей Ролдугин. В документах упоминаются четыре фирмы, имеющие отношение к России. International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Путин заявил, что тот занимается только музыкой, а все свои деньги истратил на покупку инструментов. В Кремле же сочли, что расследование журналистов — это прямая атака на Путина, организованная экс-сотрудниками Госдепа и ЦРУ.
Также обнаружились офшоры у президента Украины Петра Порошенко. По данным журналистов, у Порошенко в 2014 году после избрания президентом Украины зарегистрирована компания Prime Asset Partners Ltd, на Британских Виргинских островах. Это холдинг для украинских и кипрских структур корпорации «Рошен». Сам Порошенко заявил, что став президентом, отошел от управления активами, поручив его консалтинговым компаниям. По его мнению, именно они и должны предоставить объяснения. В Генпрокуратуре не увидели состава преступления в связи с публикацией документов.
А вот премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон под давлением общественности ушел в отставку после обнародования «панамских документов».
Про остальных фигурантов публикаций можно почитать здесь.
Обострение карабахского конфликта
Сильнейшее за последние 20 лет вялотекущего конфликта обострение случилось 2 апреля. Азербайджан и Армения традиционно обвинили друг друга в нарушении перемирия. За несколько дней противостояния погибли более 30 человек, около 200 пострадали. По данным ООН, в зоне конфликта живут 150 тысяч человек. 5 апреля начальники генштабов Армении и Азербайждана встретились в Москве и договорились о перемирии.
Независимость от Азербайджана Нагорный Карабах провозгласил в 1991 году. После неудачной силовой операции Баку по возвращению контроля над регионом в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой, однако на линии соприкосновеня периодически происходят инциденты.
Большинство стран мира не признали независимость НКР, где живут преимущественно этнические армяне. Азербайджан заявляет, что хочет сохранить территориальную целостность НКР, Армения защищает интересы непризнанной республики. С 1992 года единственным постоянным переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном по поводу их конфликта из-за Нагорного Карабаха является Минская группа ОБСЕ.
Мятеж в Турции
В ночь на 16 июля в Турции военнослужащие из состава ВВС Турции, а также военной полиции предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Они попытались установить контроль над крупнейшими городами страны. Над Анкарой была поднята военная авиация, в город ввели танки. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в это время находился в отпуске с семьей. Он покинул отель в Мармарисе незадолго до того момента, когда по его словам, группа заговорщиков должна была ворваться туда и арестовать либо убить президента.
Властям удалось подавить мятеж в течение суток благодаря тому, что большая часть силовиков не участвовала в заговоре, а не согласные с путчем граждане вышли на улицы и поддержали президента. В результате столкновений в Турции погибли около 300 человек, еще 1500 человек были ранены.
Организатором мятежа власти Турции считают командующего ВВС генерала Акын Озтюрка, он арестован. Идейным вдохновителем назван Фетхуллах Гюлен, который уже много лет живет на территории США. Сам Гюлен отрицает свою причастность, однако власти Турции не оставляют попыток добиться его экстрадиции из США,
После путча в стране прошли массовые зачистки: около 110 тысяч человек были уволены или отстранены от службы, среди них военные, полицейские, журналисты, работники образования. Около 40 тысяч человек были арестованы. Обсуждается вероятность возвращения смертной казни для наказания заговорщиков. В ЕС осудили такие масштабные чистки.
24 июня более половины жителей Великобритании на референдуме о выходе страны из Евросоюза проголосовали за Brexit. Сторонники Brexit набрали 52% голосов, за выход из ЕС высказались около 17 млн человек. Премьер-министр Дэвид Кэмерон в этот же день подал в отставку. Его пост заняла Тереза Мэй, которая пообещала, что процедура Brexit будет запущена до марта 2017 года. Эксперты считают, что выход Британии из ЕС ослабит экономику страны.
Тем временем в Шотландиииготовят второй референдум о независимости. Вместе с Гибралтаром, где 95% жителей проголосовали против Brexit, но большинство при этом не хочет покидать состав Великобритании, Шотландия ищет пути сохранения членства в ЕС.
После референедума курса фунта стерлингов обвалился до минимальных показателей с 1985 года, снизился курс евро, позиции Великобритании пошатнулись в мировых кредитных рейтингах, а лидеры ЕС попросили страну поторопиться с запуском процесса выхода из союза.
Чему быть, того не миновать. Выборы президента США
8 ноября жители Америки отдали свои голоса за нового президента. И хотя Хиллари Клинтон получила на 2 млн больше голосов избирателей, 45-м главой США стал эксцентричный республиканец-миллиардер Дональд Трамп. Пересчет голосов в Пенсильвании и Мичигане никак не изменил позиции Трампа.
В США президента граждане избирают не напрямую, а через коллегию выборщиков. В Америке 50 штатов, каждый из которых имеет определенное количество выборщиков — всего 538. Кандидат в президенты получает голоса всех выборщиков штата в том случае, если за него проголосовало большинство жителей. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Так и произошло в этом году, и это уже в пятый раз в истории Америки. Трамп получил 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон. Правда, в этом году заговорили о том, что США стоит задуматься об изменении в системе голосования.
Клинтон признала поражение, а также рассказала о том, как ее подкосила победа Трампа. 6 января 2017 года конгресс США утвердит итоги голосования, а 20 января пройдет инаугурация нового главы государства.
Остается теперь только ждать, какой курс выберет Трамп, ведь в предвыборной программе он собирался построить стену от мигрантов на границе с Мексикой, наладить отношения с Россией и отказать в защите тем членам НАТО, которые не платят взносы.
Время идет, прогресса нет. Что изменилось в деле о Майдане и на Донбассе за год
Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе периодически обостряется, стороны как обычно обвиняют друг друга.
В конце мая в Ростове-на-Дону состоялся обмен заключенными. Украина передала российской стороне осужденных на 14 лет так называемых «бойцов ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева, а Россия — украинку Надежду Савченко, которую признали виновной в гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина и приговорили к 22 годам.
Савченко радушно приняли на родине, президент Петр Порошенко наградил ее званием Героя Украины, она стала народным депутатом Верховной рады, войдя в фракцию «Батькивщина».
В декабре Савченко встретилась в Минске с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, чем вызвала бурю негодования в Киеве. На встрече обсуждали обмен пленными по формуле всех на всех. После встречи Cавченко исключили из фракции, а после лишили ее права представлять Украину в ПАСЕ. Перговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса осудил и президент Порошенко.
Тем временем идет суд по делу о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года, когда жертвами стали более 100 человек. Обвиняемыми по делу проходят пять бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгоне протестующих. Уже допрошены действующий президент Петр Порошенко, а также экс-премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов.
Примечательным стал допрос бежавшего из страны президента Виктора Януковича. Он давал показания для Киевского суда в прямом эфире из России. Экс-президент признал, что совершил ряд ошибок, главной из которых является то, что он не смог подписать приказ о введении военных в Киев, чтобы остановить радикалов. Допросы продолжаются.
Не обошлось и без громких отставок. В апреле в отставку подал премьер-министр Арсений Яценюк, который связал свое решение с политическим кризисом в стране, его место занял Владимир Гройсман. Покинули свои посты также американка Наталья Яресько (министр финансов), литовец Айварас Абромавичюс (министр экономического развития), грузин Александр Квиташвили (министр здравоохранения). В ноябре подал в отставку и заявил о намерении создать свою партию в Украине гуребнатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Все, кроме Яресько, выражали недовольство ситуацией в стране и невозможности проводить реформы.
Землетрясения везде, даже в Беларуси
Мир сотрясали не только полические скандалы и вооруженные конфликты, в этом году Землю трясло в разных местах. Отголоски одного из землетрясений докатились даже до Беларуси. Последствиями природных катаклизмов стали не только человеческие жертвы и разрушения, но и проседание земной поверхности и сближение островов.
Крушения самолетов и аварии
Смерть первого президента Узбекистана как начало новой эпохи?
Официально о смерти первого президента Узбекистана правительство страны объявило 2 сентября, хотя первые сообщение о его кончине появились еще 29 августа.Похоронили Каримова на его родине в Самарканде рядом с родителями.
Каримов правил страной более 25 лет. На досрочных президентских выборах победил Шавкат Мирзиёев, возглавивший страну сразу после смерти Каримова. Он произвел некоторые кадровые перестановки, дал возможность жителям страны быстро решать свои бытовые проблемы, открыв виртуальную приемную на сайте правительства, наладил отношения с ближайшими соседями — Таджикистаном и Кыргызстаном.
Хаос и страх — Сирия-2016
Последние известия из Сирии говорят о том, что правительственные войска взяли под свой контроль стратегически важный город Алеппо, а Россия направила туда батальон военной полиции для поддержания порядка в этом населенном пункте, который долгие годы военные не могли поделить с повстанцами. В середине декабря началась эвакуация мирных граждан и желающих покинуть город повстанцев.
В марте, спустя полгода после начала бомбардировок, Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии. Однако российский морской пункт базирования в Тартусе и авиационный на базе Хмеймим продолжили работу. При этом Россия не прекратила помогать с воздуха сирийской армии, а Путин заявил, что в случае необходимости Россия сможет нарастить свое присутствие в Сирии за короткий промежуток времени. В итоге Россия собирается разместить в сирийском Тартусе на постоянной основе военно-морскую базу, авиабаза остается в Латакии бессрочно, а военная полиция находится в Алеппо. Западные страны не устают обвинять Россию в насилии в Сирии, а США и РФ ведут бесконечные переговоры, которые пока ни к чему не привели. А журналисты сбились со счета о количестве погибших российских военных.
В этом году Турция решила, что должна обезопасить свое приграничье и 24 августа начала наземную операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Использует Турция авиацию и танки. Сирия считает вторжение Турции нарушением суверенитета страны, т.к. борьба с терроризмом должна координироваться с сирийскими властями. Турция настроенна решительно, ведь одной из целей операции является уменьшение миграционного потока. Руководство страны заключило сделку с ЕС о том, что в обмен на выделенную материальную помощь Турция принимает обратно всех нелегально перебравшихся в ЕС мигрантов. Президент Эрдоган недавно заявил, что ЕС не выполняет свои обязательства и не выплатил всей суммы, а Турция не допустит создания государства на севере Сирии. Не единожды удары по Сирии наносил и Израиль в ответ на шальные снаряды, прилетавшие на территорию страны.
19 сентября около Алеппо была обстрелянаколонна с грузом гуманитарной помощи. 18 грузовиков уничтожили, погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и водители грузовиков. Россия и США традиционно обвинили друг друга, однако ООН так и не смогла установить виновника. Накануне атаки на конвой международная коалиция во главе с США нанесла авиаударпо сирийским военным возле аэродрома Дейр-эз-Зора. Погибли 83 человека, десятки получили ранения. Пентагон заявил, что действовал ненамеренно и считал, что наносит удар по позициям ИГ. В октябре после многократных авиаударов по школе в сирийской деревне Хасс провинции Идлиб погибли 28 человек, 22 из которых — дети. В этот же день были обстреляны еще две школы, погибли три ребенка.
Освобожденный от террористов в марте древний город Пальмира, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО, был снова захвачен террористами 11 декабря. Пока в городе хозяйничали боевики, серьезный ущерб был нанесен многим культурным объектам.
20 июля в Киеве взорвался автомобиль, в котором был известный белорусский журналист Павел Шеремет. Последние пять лет он проживал в Украине.
Правоохранители причиной произошедшего назвали срабатывание установленного под днищем авто взрывного устройства. В качестве основной версии мотива убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста. Следователи выяснили, что бомбу установили мужчина и женщина. Они попали на видео с камер наблюдения. За помощь в поиске полиция Киева, а также бывший мэр столицы объявили вознаграждение. Павла Шеремета похоронили 23 июля в Минске.
Еще одно громкое убийство произошло на фоне налаживания российско-турецких отношений после конфликта из-за сбитого Турцией Су-24 на границе с Сирией. 19 декабря на открытии выставки был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Мужчину расстрелял в упор один из охранников. Позже выяснилось, что 22-летний стрелявший ранее служил в полиции и был уволен в ходе проверок после мятежа. Во время нападения он выкрикивал «Аллах акбар» и заявлял, что это месть за Сирию. Момент убийства попал на видео и фото.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следствие установило связь стрелявшего в российского посла с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которого в Турции считают идейным вдохновителем июльского мятежа.
Думать нужно своей головой. Как дошли до импичмента в Южной Корее и Венесуэле
9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, которая проходит подозреваемой по делу о коррупции. В стране считают, что подруга юности и помощница Пак Кын Хе Чхве Сун Силь пользуясь влиянием на президента, извлекала выгоду, заставляя крупный бизнес вносить пожертвования в свои фонды. Сотни тысяч жителей страны уже не раз выходили на митинги против президента. Пак Кын Хе, в свою очередь, заявила, что готова оставить свой пост.
В Венесуэле до импичмента дело пока не дошло, но оппозиция пытается провести референдум для отставки президента Николаса Мадуро. В этом году экономическая ситуация в стране серьезно ухудшилась: холодильники и полки магазинов опустели. Жители приграничья промышляли контрабандой из Колумбии, а в стране появилось специальное управление во главе с министром обороны, которое занимается обеспечением поставок продуктов.
В середине декабря в стране вспыхнули массовые беспорядки из-за решения правительства вывести из обращения крупнейшую банкноту, что привело к нехватке наличных.
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