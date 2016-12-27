Тяжелым и неоднозначным выдался год. Атаки на европейские города, громкие убийства, смерть лидеров, которые ознаменовали начало новой эпохи, печальные последствия войны в Сирии, а также природные катаклизмы и крупные авиакатастрофы — давайте вместе вспомним важные события уходящего года.

Акты террора в Европе

С 2015 года мы все чаще слышим об атаках террористов «Исламского государства» на европейские страны. В Европоле предупредили , что ИГ теряет позиции на Ближнем Востоке, а угроза новых атак для населения всех европейских городов очень велика. Некоторые из нападений были устроены мигрантами, которые недавно прибыли в ЕС и не получили убежище. К тому же террористы стали использовать предложенную ИГ схему «дешево и убийственно»: зачем готовить группы, обучать их пилотированию и созданию взрывчатки из подручных веществ — иногда нужен просто грузовик.



Взрывы в Брюсселе произошли 22 марта в аэропорту «Завентем» и на станции метро «Маальбек». Погибли 35 человек, сотни получили ранения. Ответственность взяла террористическая группировка «Исламское государство». Устроившие взрывы смертники братья Ибрахим и Халид Эль Бакрауи попали на камеры видеонаблюдения в аэропорту. С ними был еще Мухаммед Абрини , известный как «мужчина в шляпе». Он до сих пор не найден. Фото: Reuters

14 июля после салюта в честь Дня взятия Бастилии в толпу людей на городской набережной в Ницце въехал грузовик. За рулем был 31-летний Мохамед Лауэеж Булель. Автомобиль намеренно давил пешеходов. В итоге погибло более 80 человек, среди них много детей. Люди пришли на праздник семьями. Остановить грузовик удалось только после того, как полиция застрелила водителя. Ответственность взяло на себя ИГ. Фото: Reuters

Вечером 18 июля 17-летний мигрант из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров регионального поезда в Баварии. В результате несколько человек получили тяжелые ранения. Нападавшего застрелили полицейские. Правоохранители считают , что подросток не был связан с террористами. Фото: Reuters

22 июля вечером 18-летний житель ФРГ Давид Али Сонболи с двойным гражданством (Иран и Германия) устроил стрельбу в торговом центре Olympia в Мюнхене. В результате погибли 9 человек, 35 получили ранения, большинство погибших были детьми мигрантов. Нападавший застрелился. У парня во время нападения был пистолет и несколько обойм патронов. Он стрелял по случайным жертвам. В полиции считают, что парень не был связан с террористическими организациями. Фото: Reuters

25 июля в немецком Ансбахе 27-летний беженец из Сирии устроил взрыв у входа в бар Eugene’s. Скорее всего целью злоумышленника был фестиваль Ansbach Open, куда его не пустили за несколько часов до взрыва. Пострадали более 10 человек, беженец погиб. В рюкзаке сирийца обнаружено много взрывчатки, эксперты считают, что бомба сработала преждевременно. Известно, что мужчине ранее отказали в убежище в Германии, а также, что он не раз пытался покончить с собой и лечился от психических заболеваний. Фото: Reuters

Днем 26 июля боевики ИГ захватили заложников в церкви Сент-Этьен города Рувре на западе Франции. Они убили 84-летнего священника Жака Амеля. Двое вооруженных ножами мужчин удерживали в церкви священника, двух монахинь и нескольких прихожан. Одна из монахинь смогла убежать из церкви и вызвать полицию. Нападавшие снимали на видео момент убийства священника. Фото: Reuters

4 августа мужчина с ножом напал на прохожих в центре Лондона . В результате пострадали пять человек, женщина от полученных травм скончалась. Нападавшим был 19-летний Закария Булхан, позже ему предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство пяти человек. При этом полиция считает, что нельзя говорить о террористических мотивах нападения.



13 августа в Швейцарии мужчина устроил пожар в вагоне поезда и напал на пассажиров с ножом. В результате погибла одна пассажирка, сам нападавший, пять человек пострадали.



16 августа в Австрии 60-летний мужчина напал с ножом на пассажиров поезда. В итоге серьезные ранения получили два человека. По предварительным данным, мужчина был в неадекватном состоянии. Фото: Reuters

Вечером 19 декабря в Берлине грузовик въехал на толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке. Погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Машина принадлежала польской фирме и, предположительно, была угнана со строительной площадки. В кабине находились два человека: один из них — водитель фирмы, которого убил исполнитель теракта, а потом направил машину на людей. Сам исполнитель сбежал, однако через несколько дней его застрелили полицейские в Италии. Ответственность на себя взяло ИГ. Фото: Reuters

Не прячьте ваши денежки… Офшорный скандал



Фото: Reuters

В апреле в Сети появилось журналистское расследование об офшорных коррупционных схемах высокопоставленных чиновников со всего мира. Журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung получили документы юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, оказывающей услуги по регистрации и ведению офшорных компаний. Информацию предоставил анонимный информатор под псевдонимом «Джон Доу». Его мотивы до сих пор неизвестны. Журналисты написали книгу о том, как вели расследование.

Интерес у пользователей вызвали друзья президента России Владимира Путина, которые оказались втянуты в этот скандал, в частности виолончелист Сергей Ролдугин . В документах упоминаются четыре фирмы, имеющие отношение к России. International Media Overseas и Sonnette Overseas официально принадлежат виолончелисту Сергею Ролдугину. Путин заявил , что тот занимается только музыкой, а все свои деньги истратил на покупку инструментов. В Кремле же сочли , что расследование журналистов — это прямая атака на Путина, организованная экс-сотрудниками Госдепа и ЦРУ.

Также обнаружились офшоры у президента Украины Петра Порошенко. По данным журналистов, у Порошенко в 2014 году после избрания президентом Украины зарегистрирована компания Prime Asset Partners Ltd, на Британских Виргинских островах. Это холдинг для украинских и кипрских структур корпорации «Рошен». Сам Порошенко заявил, что став президентом, отошел от управления активами , поручив его консалтинговым компаниям. По его мнению, именно они и должны предоставить объяснения. В Генпрокуратуре не увидели состава преступления в связи с публикацией документов.

А вот премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон под давлением общественности ушел в отставку после обнародования «панамских документов».

Про остальных фигурантов публикаций можно почитать здесь .

Обострение карабахского конфликта



Армянский солдат сил самообороны Нагорного Карабаха. 3 апреля 2016 года. Фото: Reuters

Сильнейшее за последние 20 лет вялотекущего конфликта обострение случилось 2 апреля. Азербайджан и Армения традиционно обвинили друг друга в нарушении перемирия. За несколько дней противостояния погибли более 30 человек, около 200 пострадали. По данным ООН, в зоне конфликта живут 150 тысяч человек. 5 апреля начальники генштабов Армении и Азербайждана встретились в Москве и договорились о перемирии.

Независимость от Азербайджана Нагорный Карабах провозгласил в 1991 году. После неудачной силовой операции Баку по возвращению контроля над регионом в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой, однако на линии соприкосновеня периодически происходят инциденты.

Большинство стран мира не признали независимость НКР, где живут преимущественно этнические армяне. Азербайджан заявляет, что хочет сохранить территориальную целостность НКР, Армения защищает интересы непризнанной республики. С 1992 года единственным постоянным переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном по поводу их конфликта из-за Нагорного Карабаха является Минская группа ОБСЕ.

Мятеж в Турции



Фото: Reuters

В ночь на 16 июля в Турции военнослужащие из состава ВВС Турции, а также военной полиции предприняли попытку вооруженного государственного переворота. Они попытались установить контроль над крупнейшими городами страны. Над Анкарой была поднята военная авиация, в город ввели танки. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в это время находился в отпуске с семьей. Он покинул отель в Мармарисе незадолго до того момента, когда по его словам, группа заговорщиков должна была ворваться туда и арестовать либо убить президента.

Властям удалось подавить мятеж в течение суток благодаря тому, что большая часть силовиков не участвовала в заговоре, а не согласные с путчем граждане вышли на улицы и поддержали президента. В результате столкновений в Турции погибли около 300 человек, еще 1500 человек были ранены.

Организатором мятежа власти Турции считают командующего ВВС генерала Акын Озтюрка, он арестован . Идейным вдохновителем назван Фетхуллах Гюлен , который уже много лет живет на территории США. Сам Гюлен отрицает свою причастность, однако власти Турции не оставляют попыток добиться его экстрадиции из США,

После путча в стране прошли массовые зачистки : около 110 тысяч человек были уволены или отстранены от службы, среди них военные, полицейские, журналисты, работники образования. Около 40 тысяч человек были арестованы. Обсуждается вероятность возвращения смертной казни для наказания заговорщиков. В ЕС осудили такие масштабные чистки.

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Brexit и все-все-все



Фото: Reuters

24 июня более половины жителей Великобритании на референдуме о выходе страны из Евросоюза проголосовали за Brexit. Сторонники Brexit набрали 52% голосов, за выход из ЕС высказались около 17 млн человек. Премьер-министр Дэвид Кэмерон в этот же день подал в отставку . Его пост заняла Тереза Мэй, которая пообещала, что процедура Brexit будет запущена до марта 2017 года. Эксперты считают, что выход Британии из ЕС ослабит экономику страны.

Тем временем в Шотландиии готовят второй референдум о независимости. Вместе с Гибралтаром, где 95% жителей проголосовали против Brexit, но большинство при этом не хочет покидать состав Великобритании, Шотландия ищет пути сохранения членства в ЕС .

После референедума курса фунта стерлингов обвалился до минимальных показателей с 1985 года, снизился курс евро, позиции Великобритании пошатнулись в мировых кредитных рейтингах, а лидеры ЕС попросили страну поторопиться с запуском процесса выхода из союза.

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Чему быть, того не миновать. Выборы президента США



Хиллари Клинтон и Дональд Трамп. Фото: Reuters

8 ноября жители Америки отдали свои голоса за нового президента. И хотя Хиллари Клинтон получила на 2 млн больше голосов избирателей, 45-м главой США стал эксцентричный республиканец-миллиардер Дональд Трамп. Пересчет голосов в Пенсильвании и Мичигане никак не изменил позиции Трампа.

В США президента граждане избирают не напрямую, а через коллегию выборщиков. В Америке 50 штатов, каждый из которых имеет определенное количество выборщиков — всего 538. Кандидат в президенты получает голоса всех выборщиков штата в том случае, если за него проголосовало большинство жителей. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Так и произошло в этом году, и это уже в пятый раз в истории Америки. Трамп получил 304 голоса выборщиков против 227 у Клинтон. Правда, в этом году заговорили о том, что США стоит задуматься об изменении в системе голосования.

Клинтон признала поражение, а также рассказала о том, как ее подкосила победа Трампа. 6 января 2017 года конгресс США утвердит итоги голосования, а 20 января пройдет инаугурация нового главы государства.

Остается теперь только ждать, какой курс выберет Трамп, ведь в предвыборной программе он собирался построить стену от мигрантов на границе с Мексикой, наладить отношения с Россией и отказать в защите тем членам НАТО, которые не платят взносы.

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Время идет, прогресса нет. Что изменилось в деле о Майдане и на Донбассе за год

Ситуация на линии соприкосновения на Донбассе периодически обостряется , стороны как обычно обвиняют друг друга.

В конце мая в Ростове-на-Дону состоялся обмен заключенными. Украина передала российской стороне осужденных на 14 лет так называемых «бойцов ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева, а Россия — украинку Надежду Савченко, которую признали виновной в гибели российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина и приговорили к 22 годам.



Надежда Савченко прилетела в Киев в день обмена, 25 мая. Фото: Reuters

Савченко радушно приняли на родине, президент Петр Порошенко наградил ее званием Героя Украины, она стала народным депутатом Верховной рады, войдя в фракцию «Батькивщина».

В декабре Савченко встретилась в Минске с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, чем вызвала бурю негодования в Киеве. На встрече обсуждали обмен пленными по формуле всех на всех. После встречи Cавченко исключили из фракции, а после лишили ее права представлять Украину в ПАСЕ. Перговоры с лидерами самопровозглашенных республик Донбасса осудил и президент Порошенко.

Тем временем идет суд по делу о расстреле людей на Майдане в феврале 2014 года, когда жертвами стали более 100 человек. Обвиняемыми по делу проходят пять бывших бойцов спецподразделения «Беркут», которые участвовали в разгоне протестующих. Уже допрошены действующий президент Петр Порошенко, а также экс-премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Александр Турчинов.



Допрос Виктора Януковича по видеосвязи. Киевский суд, 25 ноября 2016 года. Фото: Reuters

Примечательным стал допрос бежавшего из страны президента Виктора Януковича. Он давал показания для Киевского суда в прямом эфире из России. Экс-президент признал, что совершил ряд ошибок , главной из которых является то, что он не смог подписать приказ о введении военных в Киев, чтобы остановить радикалов. Допросы продолжаются.

Не обошлось и без громких отставок. В апреле в отставку подал премьер-министр Арсений Яценюк , который связал свое решение с политическим кризисом в стране, его место занял Владимир Гройсман . Покинули свои посты также американка Наталья Яресько (министр финансов), литовец Айварас Абромавичюс (министр экономического развития), грузин Александр Квиташвили (министр здравоохранения). В ноябре подал в отставку и заявил о намерении создать свою партию в Украине гуребнатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Все, кроме Яресько, выражали недовольство ситуацией в стране и невозможности проводить реформы.

Землетрясения везде, даже в Беларуси

Мир сотрясали не только полические скандалы и вооруженные конфликты, в этом году Землю трясло в разных местах. Отголоски одного из землетрясений докатились даже до Беларуси. Последствиями природных катаклизмов стали не только человеческие жертвы и разрушения, но и проседание земной поверхности и сближение островов .



Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Тайване 6 февраля. В результате обрушился 17-этажный дом, под завалами которого и были найдены большинство жертв. Сообщалось, что дом обвалился из-за использования некачественных материалов. Фото: Reuters

Японию затронуло не одно землетрясение. В апреле после нескольких дней толчков погибли около 50 человек. В ноябре сильные толчки были зафиксированы в районе атомной станции Фукусима, которая была повреждена в результате одного из самых разрушительных землетрясений в 2011 году. На этот раз атомные объекты выдержали испытание. Фото: Reuters

На северо-западе страны 16 апреля произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало самым сильным в Эквадоре с 1979 года. Погибли более 500 человек. По оценкам властей, восстановление инфраструктуры может занять несколько лет. Фото: Reuters

Землетрясение на юге Донецкой области 7 августа магнитудой 4,6 не принесло жертв и разрушений, оно примечательно тем, что подземные толчки в этом регионе не фиксировались уже 30 лет . Стран-соседей не коснулся этот природный катаклизм. Фото: Reuters

Ночью 24 сентября в Карпатском регионе зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6. Отголоски ощутили жители Румынии, Молдовы и Украины. Толчки почувствовали и жители Гомеля . Обошлось без жертв. Фото: Reuters

Два мощных подземных толчка магнитудой 6,0 и 5,4 сотрясли Италию 24 августа. За ними последовала серия из сотен мощных афтершоков. Землетрясение затронуло обширную зону Апеннинского хребта и привело к разрушениям в областях — Лацио, Умбрии и Марке. Наиболее пострадал старый город Аматриче , где были разрушены почти все дома, а те, что уцелели, не пригодны для проживания. В результате погибли около 300 человек, сотни были ранены. После этого мощные толчки были еще в октябре , они привели к разрушениям. Фото: Reuters

7 декабря землетрясение у берегов Суматры принесло значительные разрушения зданий, домов и храмов, а также унесло жизни более 90 человек . Фото: Reuters

Крушения самолетов и аварии



Самолет авиакомпании FlyDubai, выполнявший рейс из Дубая, потерпел крушение 19 марта. Лайнер заходил на посадку дважды при плохих погодных условиях, при повторном заходе он упал. На его борту находились 62 человека. Фото: Reuters

Пассажирский самолет EgyptAir A320, летевший из Парижа в Каир, пропал с приборов 19 мая. На борту находилось 66 человек, в том числе трое детей и 10 членов экипажа. Фрагменты обломков самолета, личные вещи пассажиров и их останки были обнаружены в районе греческого острова Карпатос. До сих пор не названа причина крушения, сообщалось, что на останках жертв найдены следы взрывчатки. Фото: Reuters

Самолет боливийской авиакомпании LaMia с бразильской футбольной командой «Шапекоэнсе» и двумя десяткми журналистов на борту разбился в Колумбии 29 ноября. В самолете находились 72 пассажира и 9 членов экипажа, выжили только шестеро. По одной из версий, причиной катастрофы стала нехватка топлива. Фото: Reuters

Самолет авиакомпании Pakistan International Airlines разбился в Пакистане 7 декабря. Находившиеся на борту находилось 42 пассажира и 6 членов экипажа погибли. Предполагаемая причина крушения — неполадки в одном из двигателей. Фото: Reuters

Пассажирский самолет Ту-154, вылетевший из Сочи, пропал с экранов радаров 25 декабря около 6 часов утра пратически сразу после вылета. Его обломки обнаружели в Черном море. Самолет с 64 артистами ансамбля песни и пляски имени Александрова направлялся в сирийскую Латакию, чтобы поздравить российских военных с новогодними праздниками. Среди находившихся на борту были также журналисты и глава международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза . Причины авиакатастрофы пока неизвестны. Фото: Reuters

Железнодорожная авария произошла 20 ноября недалеко от города Канпур в индийском штате Уттар-Прадеш. Пассажирский состав из 14 вагонов с 500 пассажирами сошел с рельсов. В результате погибли более 130 человек погибли, еще около 200 получили ранения. Фото: Reuters

Смерть первого президента Узбекистана как начало новой эпохи?



Фото: Reuters

Официально о смерти первого президента Узбекистана правительство страны объявило 2 сентября , хотя первые сообщение о его кончине появились еще 29 августа. Похоронили Каримова на его родине в Самарканде рядом с родителями.

Каримов правил страной более 25 лет. На досрочных президентских выборах победил Шавкат Мирзиёев, возглавивший страну сразу после смерти Каримова. Он произвел некоторые кадровые перестановки, дал возможность жителям страны быстро решать свои бытовые проблемы , открыв виртуальную приемную на сайте правительства, наладил отношения с ближайшими соседями — Таджикистаном и Кыргызстаном.

Хаос и страх — Сирия-2016



Алеппо, Сирия, 12 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Последние известия из Сирии говорят о том, что правительственные войска взяли под свой контроль стратегически важный город Алеппо, а Россия направила туда батальон военной полиции для поддержания порядка в этом населенном пункте, который долгие годы военные не могли поделить с повстанцами. В середине декабря началась эвакуация мирных граждан и желающих покинуть город повстанцев.

В марте, спустя полгода после начала бомбардировок, Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии. Однако российский морской пункт базирования в Тартусе и авиационный на базе Хмеймим продолжили работу. При этом Россия не прекратила помогать с воздуха сирийской армии, а Путин заявил, что в случае необходимости Россия сможет нарастить свое присутствие в Сирии за короткий промежуток времени. В итоге Россия собирается разместить в сирийском Тартусе на постоянной основе военно-морскую базу , авиабаза остается в Латакии бессрочно, а военная полиция находится в Алеппо. Западные страны не устают обвинять Россию в насилии в Сирии, а США и РФ ведут бесконечные переговоры, которые пока ни к чему не привели. А журналисты сбились со счета о количестве погибших российских военных .

В этом году Турция решила, что должна обезопасить свое приграничье и 24 августа начала наземную операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Использует Турция авиацию и танки . Сирия считает вторжение Турции нарушением суверенитета страны, т.к. борьба с терроризмом должна координироваться с сирийскими властями. Турция настроенна решительно, ведь одной из целей операции является уменьшение миграционного потока. Руководство страны заключило сделку с ЕС о том, что в обмен на выделенную материальную помощь Турция принимает обратно всех нелегально перебравшихся в ЕС мигрантов. Президент Эрдоган недавно заявил , что ЕС не выполняет свои обязательства и не выплатил всей суммы, а Турция не допустит создания государства на севере Сирии. Не единожды удары по Сирии наносил и Израиль в ответ на шальные снаряды, прилетавшие на территорию страны.

19 сентября около Алеппо была обстреляна колонна с грузом гуманитарной помощи. 18 грузовиков уничтожили, погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники Международного комитета Красного Креста и водители грузовиков. Россия и США традиционно обвинили друг друга, однако ООН так и не смогла установить виновника. Накануне атаки на конвой международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийским военным возле аэродрома Дейр-эз-Зора. Погибли 83 человека, десятки получили ранения. Пентагон заявил , что действовал ненамеренно и считал, что наносит удар по позициям ИГ. В октябре после многократных авиаударов по школе в сирийской деревне Хасс провинции Идлиб погибли 28 человек, 22 из которых — дети . В этот же день были обстреляны еще две школы, погибли три ребенка.



Фото: Reuters

Освобожденный от террористов в марте древний город Пальмира, входящего в реестр Всемирного наследия ЮНЕСКО, был снова захвачен террористами 11 декабря. Пока в городе хозяйничали боевики, серьезный ущерб был нанесен многим культурным объектам.

Война в Сирии. Все новости по теме

Громкие убийства

20 июля в Киеве взорвался автомобиль , в котором был известный белорусский журналист Павел Шеремет. Последние пять лет он проживал в Украине.



Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

Правоохранители причиной произошедшего назвали срабатывание установленного под днищем авто взрывного устройства. В качестве основной версии мотива убийства полиция считает профессиональную деятельность журналиста. Следователи выяснили, что бомбу установили мужчина и женщина . Они попали на видео с камер наблюдения. За помощь в поиске полиция Киева, а также бывший мэр столицы объявили вознаграждение . Павла Шеремета похоронили 23 июля в Минске.

Убийство Павла Шеремета. Все новости по теме

Еще одно громкое убийство произошло на фоне налаживания российско-турецких отношений после конфликта из-за сбитого Турцией Су-24 на границе с Сирией. 19 декабря на открытии выставки был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Мужчину расстрелял в упор один из охранников. Позже выяснилось, что 22-летний стрелявший ранее служил в полиции и был уволен в ходе проверок после мятежа. Во время нападения он выкрикивал «Аллах акбар» и заявлял, что это месть за Сирию. Момент убийства попал на видео и фото .



Андрей Карлов (справа). Фото: twitter.com/AprilTv6

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следствие установило связь стрелявшего в российского посла с организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO, которого в Турции считают идейным вдохновителем июльского мятежа.



Мевлют Мерт Алтынташ, который стрелял в посла России в Турции. Фото: @agirecudi/twitter.com

Убийство российского посла в Турции. Все новости по теме

Думать нужно своей головой. Как дошли до импичмента в Южной Корее и Венесуэле



Чхве Сун Силь (слева) и Пак Кын Хе (справа). Фото: Reuters

9 декабря парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, которая проходит подозреваемой по делу о коррупции. В стране считают, что подруга юности и помощница Пак Кын Хе Чхве Сун Силь пользуясь влиянием на президента, извлекала выгоду, заставляя крупный бизнес вносить пожертвования в свои фонды. Сотни тысяч жителей страны уже не раз выходили на митинги против президента. Пак Кын Хе, в свою очередь, заявила, что готова оставить свой пост .

В Венесуэле до импичмента дело пока не дошло, но оппозиция пытается провести референдум для отставки президента Николаса Мадуро. В этом году экономическая ситуация в стране серьезно ухудшилась: холодильники и полки магазинов опустели . Жители приграничья промышляли контрабандой из Колумбии, а в стране появилось специальное управление во главе с министром обороны, которое занимается обеспечением поставок продуктов.



Фото: Reuters

В середине декабря в стране вспыхнули массовые беспорядки из-за решения правительства вывести из обращения крупнейшую банкноту, что привело к нехватке наличных.

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