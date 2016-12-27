Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила о том, что ее штаб-квартира в Вене подвергалась массированной хакерской атаке. Западные службы безопасности подозревают, что за атаками стоит Москва, а главной целью кибер-пиратов может быть Ангела Меркель. Об этом пишет в среду, 28 декабря, газета Le Monde со ссылкой на собственные источники.



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Официально ОБСЕ отказывается делать какие-либо предположения о том, кто может стоять за интернет-пиратами, которые воспользовались уязвимостью операционных систем, используемых сотрудниками организации. Однако Le Monde со ссылкой на западные спецслужбы службы пишет, что авторами атаки, с большой вероятностью, являются хакеры российской группировки APT28 (также известной под названиями: Pawn Storm, Sofacy или Fancy Bear).

В ОБСЕ подозревают, что злоумышленники получили доступ к электронной почте, паролям и некоторым электронным досье своих сотрудников. «Кажется, что это произошло в конце октября», — рассказала изданию официальный представитель организации Наташа Раякович, отказавшись при этом сообщать подробности случившегося.

Руководство штаб-квартиры в Вене проинформировало об атаке все 57 государств-членов ОБСЕ, однако не хотело придавать этот факт публичной огласке.

Издание напоминает, что именно эта группа хакеров (APT28), по данным французских спецслужб, в апреле 2015 года осуществила масштабную пиратскую акцию против французского государственного телеканала TV5-Monde. Этим же хакерам приписывались атаки на предвыборный штаб кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. ОБСЕ, которая с 2014 года играет ключевую роль в поддержании перемирия на востоке Украины, представляет большой интерес для кибер-пиратов из Кремля, пишет Le Monde.

Однако истинной целью этой атаки могут быть немецкие власти, считают эксперты, опрошенные газетой, с учетом того, что Берлин до конца года председательствует в ОБСЕ. В следующем году в Германии пройдут парламентские выборы, на которых Ангела Меркель рассчитывает получить очередной мандат на формирование правительства. Тогда как в Кремле ее рассматривают как «последнее препятствие» на пути снятия санкций с России.

По данным Le Monde, немецкие спецслужбы уже готовятся к возможным хакерским атакам из Москвы.