Россия, Турция и Иран планируют разделить Сирию на неофициальные зоны регионального влияния, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников. По их словам, президенту Башару Асаду при этом позволят сохранить свой пост как минимум еще на несколько лет, до следующих выборов. После этого Сирию возглавит менее противоречивый кандидат, а Асаду дадут уйти с гарантиями безопасности для него и его семьи, говорят собеседники агентства.



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Такая сделка, которая позволила бы создать автономии в рамках федеральной структуры, контролируемой Асадом, в настоящее время находится в зачаточном состоянии и должна быть согласована с властями Сирии, повстанцами и, в конце концов, также со странами Персидского залива и Соединенными Штатами, отметили источники, знакомые с позицией России.

«Достичь окончательного соглашения будет трудно, но исходные позиции [сторон] изменились», — заявил в беседе с Reuters генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Он также сообщил, что несколько кандидатур на замену Асаду уже обсуждались, но конкретных имен не назвал.

Ранее турецкое агентство Anadolu со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии, который будет передан сторонам конфликта. В случае успеха соглашения о перемирии режим Асада и оппозиция при содействии Москвы и Анкары проведут переговоры в столице Казахстана, указывало агентство.

При этом в Кремле не смогли прокомментировать информацию о якобы достигнутых договоренностях России и Турции. «Не могу ответить на этот вопрос, не обладаю достаточной информацией», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 28 декабря.

Ранее о готовности предоставить площадку для диалога по Сирии в Астане говорил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

20 декабря ​по итогам встречи с турецким и иранским коллегами министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ​формат Россия — Иран — Турция является наиболее эффективным для решения сирийского кризиса. При этом глава российского МИД подчеркнул, что Москва, Анкара и Тегеран ​выступают за безальтернативность политико-дипломатического урегулирования в Сирии и не видят военного решения проблемы. «У нас общее мнение, прежде всего заключающееся в том, что необходимо в полной мере уважать суверенитет, территориальную целостность, единство Сирии», — говорил Лавров.

Главы внешнеполитических ведомств также согласовали совместное заявление по политическому процессу в Сирии, направленное на «оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта».