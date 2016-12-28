|
Charlie Hebdo опубликовал карикатуры на крушение Ту-154
28.12.2016 23:12 — Новости Мира | Tut.by
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией.
В колонке с карикатурами на разные темы Charlie Hebdo размещает рисунок, посвященный катастрофе Ту-154 под Сочи, на борту которого находились, в том числе, музыканты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. На нем изображен в черно-белых тонах пассажирский самолет, падающий вертикально вниз. Картинка сопровождается комиксом с изображением поющего по нотам человека в российской военной форме. «Аааа», — такая реплика приписана персонажу. «Репертуар Хора Красной армии расширяется», — гласит комментарий к рисунку.
На другой карикатуре — падающий самолет с подписью: «Плохие новости… [президента России Владимира] Путина там не было».
Еще одна большая карикатура на российскую тематику размещена в рубрике «Шарли у огонька». «Турция: российский посол убит посреди вернисажа», — так озаглавлено изображение, центральным элементом композиции которого является фигура человека, по всей очевидности, олицетворяющего посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Charlie Hebdo уже не первый раз публикует противоречивые карикатуры на темы, связанные с Россией. Так, в ноябре 2015 года на его страницах появились
Реагируя на возникшую полемику, МИД Франции заявил, что руководство республики не имеет отношения к деятельности редакции газеты, сотрудники которой вольны свободно выражать собственное мнение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал в свежем выпуске целый ряд карикатур, связанных с Россией.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии