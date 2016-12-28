Вашингтон получит ответ от России на свои новые враждебные шаги, в частности на возможные санкции в связи с якобы имевшим место вмешательством России в ход американских выборов. Об этом говорится в официальном комментарии главы Департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Уходящая администрация США не оставляет надежды напоследок успеть сделать еще что-нибудь плохое для отношений с Россией, которые она и так обрушила. С помощью явно инспирированных утечек в американских СМИ нас снова пытаются пугать расширением антироссийских санкций, мерами „дипломатического характера“ и даже диверсиями против наших компьютерных систем», — сообщила Захарова.

Дипломат также заявила, что администрация Барака Обамы еще полгода назад «запустила эту дезинформацию в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на ноябрьских президентских выборах и, не добившись желаемого, ищет оправдание для собственного провала и с удвоенной силой отыгрывается на российско-американских отношениях».

«Администрации Барака Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу „после нас хоть потоп“», — резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

16 декабря заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Бен Родс заявил, что в Белом доме по-прежнему обдумывают возможные ответные шаги на российские кибератаки против политических институтов США.

В Вашингтоне неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия якобы пыталась повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.