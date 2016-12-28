Американская актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи Органы из "Звездных войн", скончалась в возрасте 60 лет.

«С глубокой печалью Билли Лурд подтвердила, что ее нежно любимая мама Кэрри Фишер покинула нас сегодня в 8:55 утра. В нее был влюблен весь мир и по ней будут сильно скучать», — заявил представитель семьи Саймон Холлс.

По данным СМИ, Фишер перенесла сердечный в прошлую пятницу. Умерла актриса в больнице, куда ее доставили с самолета. Ей стало плохо во время рейса из Лондона в Лос-Анджелес.

«Теперь они считают, что… это был не сердечный приступ, а остановка сердца, что означает, что ее сердце просто прекратило биться», — уточнило TMZ со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы.

По данным издания, семья обсуждала отключение Фишер от аппарата искусственного дыхания, но во вторник «ее сердце просто остановилось».

Фанаты «Звездных войн» прощались с любимой актрисой онлайн. Многие признались, что в детстве принцесса Лея была для них кумиром и образом для подражания, и отметили, что им очень тяжко расставаться с Фишер. «Когда из жизни уходят люди, с которыми связано твое детство, ты понимаешь, что оно закончилось», — заметил один из них.

Фишер, которая родилась в семье голливудской актрисы и певца, впервые вышла на театральные помостки в 15 лет, а через четыре года дебютировала в фильме «Шампунь». Слава пришла к ней после исполнения роли принцессы Леи Органы в фантастической саге Джорджа Лукаса «Звездные Войны». Она сыграла эту героиню во всех трех первых эпизодах, и через много лет появилась в продолжении саги — «Пробуждение силы».

Кэрри Фишер играла и в других фильмах, в частности, «Когда Гарри встретил Салли», «Братья Блюз», «Просветления Уайта». А также была писательницей.