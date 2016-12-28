Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит разрешил полиции начать расследование в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Об этом сообщил со ссылкой на свои источник израильский Десятый канал.



Биньямин Нетаньяху. Фото: Reuters

Речь идет о двух не связанных друг с другом делах, передает Times of Israel. Ожидается, что в ближайшие дни Нетаниягу будет вызыван на допрос.

В конце декабря о просьбе полиции санкционировать полноценное расследование в отношении Нетаниягу сообщил Второй канал. Сообщалось, что дела связаны с коррупцией и мошенничеством с отягчающими обстоятельствами.

По данным СМИ, полиция начала секретную проверку в отношении Нетаниягу в июне 2016 года. Что именно было предметом изучения правоохранительных органов, не сообщалось.

В декабре 2016 года генпрокурор Авихай Мандельблит санкционировал проверку роли Нетаниягу в покупке Израилем подводных лодок в Германии в связи с возможным конфликтом интересов. Ранее он поручил проверить информацию о получении Нетаниягу миллиона евро пожертвований от французского бизнесмена Арно Мимрана, который был осужден за мошенничество.

Летом 2016 года также сообщалось, что расходы бюджета на пребывание Нетаниягу в Нью-Йорке в течение пяти дней с учетом перелета составили более полумиллиона долларов.