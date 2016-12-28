МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать неизвестные в Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Об этом сообщает агентство PAP.

Как поясняется, эта просьба связана с комментарием, который дал президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря. «Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: „Не могу, садиться нельзя“. На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: „Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись“», — сказал тогда российский лидер.

При этом Польша утверждает, что в переданных ей ранее материалах такого эпизода нет. По мнению Варшавы, это означает, что Россия либо ввела в заблуждение польскую сторону, передав ей поддельные стенограммы и записи, либо Путин вводит в заблуждение мировую общественность, когда, высказывая подобные комментарии, перекладывает тем самым ответственность за произошедшее на Качиньского и экипаж.

«Такие действия оскорбляют основополагающие принципы сосуществования стран и заставляют предполагать, что российская сторона не хочет расставаться с основными доказательствами, в частности, с черными ящиками и обломками самолета, опасаясь, что объективная экспертиза выявит истинных виновников катастрофы», — сказал представитель польского Минобороны Бартоломей Мисиевич.

Ранее, 24 декабря, на следующий день после пресс-конференции, с аналогичным требованием выступило Министерство обороны Польши.

Самолет Ту-154 ВВС Польши упал под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившихся на борту, в том числе президент Лех Качиньский с супругой. Межгосударственный авиационный комитет назвал причиной произошедшего ошибку пилотов. Польская сторона провела собственное расследование и возложила часть вины на российских диспетчеров.