|
Польский МИД направил России ноту с требованием передать записи из кабины самолета Качиньского
29.12.2016 07:57 — Новости Мира | Tut.by
МИД Польши направил российской стороне ноту с требованием передать неизвестные в Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском. Об этом сообщает агентство PAP.
Как поясняется, эта просьба связана с комментарием, который дал президент России Владимир Путин в ходе
При этом Польша утверждает, что в переданных ей ранее материалах такого эпизода нет. По мнению Варшавы, это означает, что Россия либо ввела в заблуждение польскую сторону, передав ей поддельные стенограммы и записи, либо Путин вводит в заблуждение мировую общественность, когда, высказывая подобные комментарии, перекладывает тем самым ответственность за произошедшее на Качиньского и экипаж.
«Такие действия оскорбляют основополагающие принципы сосуществования стран и заставляют предполагать, что российская сторона не хочет расставаться с основными доказательствами, в частности, с черными ящиками и обломками самолета, опасаясь, что объективная экспертиза выявит истинных виновников катастрофы», — сказал представитель польского Минобороны Бартоломей Мисиевич.
Ранее, 24 декабря, на следующий день после пресс-конференции,
Самолет Ту-154 ВВС Польши
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению Варшавы, это означает, что Россия либо ввела в заблуждение польскую сторону, передав ей поддельные стенограммы и записи, либо Путин вводит в заблуждение...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии