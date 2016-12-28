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Теракт в Берлине: система торможения помогла спасти многих людей

29.12.2016 08:30 — Новости Мира | Tut.by  
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По данным еженедельника Der Spiegel, бортовой компьютер грузового автомобиля, на котором предполагаемый террорист Анис Амри совершил наезд на рождественский базар в Берлине, произвел торможение машины до полной остановки.


Фото: Reuters

Автомобиль снабжен системой, которая с помощью видеокамеры и радара распознает препятствия и самостоятельно включает режим торможения, если водитель более одной секунды не реагирует на предупредительный сигнал. Таким образом, по данным издания, в Берлине удалось избежать еще большего числа жертв.

В результате теракта в Берлине 19 декабря погибли 12 и были ранены около 50 человек. Тунисец Амри был обнаружен 23 декабря в Милане и убит в перестрелке с полицией.

 
 
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Автомобиль снабжен системой, которая с помощью видеокамеры и радара распознает препятствия и самостоятельно включает режим торможения, если водитель более одной...

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