﻿ Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены

29.12.2016 09:15 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны, завершены.


Обломки потерпевшего крушение самолета Ту-154 Минобороны России при подъеме на борт судна во время поисковой операции около Сочи, 26 декабря 2016 года. Фото: Reuters

Об этом ТАСС сообщил источник в штабе поисковой операции.

«Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена», — сказал собеседник агентства. По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета.

Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен.

«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал источник.

Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. «Их расшифровка проводится в Москве», — сообщили в силовых структурах.

В настоящее время группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ

Катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер в 05:25 мск. Погибли 92 человека.

Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.

Обломки самолета были найдены спустя несколько часов в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50−70 метров. Все три черных ящика Ту-154 найдены. Два из них уже доставлены в Москву, идет их расшифровка.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Теракт в Берлине: система торможения помогла спасти многих людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика