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Источник: основные поисковые работы на месте крушения Ту-154 завершены
29.12.2016 09:15 — Новости Мира | Tut.by
Основные поисковые работы в акватории Черного моря, где произошла авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны, завершены.
Об этом ТАСС сообщил источник в штабе поисковой операции.
«Активная фаза поисковой операции в акватории Черного моря завершена», — сказал собеседник агентства. По его словам, на поверхность воды подняты практически все элементы разбившегося самолета.
Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен.
«От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении», — сказал источник.
Вместе с тем состояние двух бортовых самописцев — речевого и основного (параметрического) — удовлетворительное. «Их расшифровка проводится в Москве», — сообщили в силовых структурах.
В настоящее время группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ
Катастрофа произошла 25 декабря через две минуты после вылета самолета Ту-154 Министерства обороны России из аэропорта Адлер в 05:25 мск. Погибли 92 человека.
Самолет следовал рейсом из аэропорта Чкаловский на авиабазу российских ВКС Хмеймим в Сирии с дозаправкой в Сочи. На борту находились военнослужащие, представители СМИ, правозащитник Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ.
Обломки самолета
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Третий бортовой самописец, находившийся в хвосте самолета Ту-154 Минобороны, разрушен.
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