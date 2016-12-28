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Сирию хотят поделить на зоны влияния

29.12.2016 11:40 — Новости Мира | БДГ  
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Западные СМИ сообщают о том, что Турция, Россия и Иран намерены разработать проект, который позволит остатся у власти Башару Асаду и разделить Сирию на зоны влияния, подконтрольные этим странам.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, договоренности между странами находятся в зачаточном состоянии. Однако если стороны договорятся, то Сирия станет своеобразной федерацией, контролировать которую будут алавиты (течение, близкое к шиитам, к которым, в свою очередь, принадлежит Башар Асад). При этом власть останется у Асада до 2021 года, после чего его сменят на менее противоречивого кандидата.

Неизвестно, на какие районы Сирии претендуют страны, хотя, по имеющейся информации, Турция не прочь получить контроль над пограничной территорией на севере страны. Иран хочет сохранит наземный коридор для поставок оружия «Хезболле», а Россия за счет Сирии намерена показать всем, что она - сверхдержава.

 
 
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Западные СМИ сообщают о том, что Турция, Россия и Иран намерены разработать проект, который позволит остатся у власти Башару Асаду и разделить Сирию на зоны...

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