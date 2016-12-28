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Введение безвизового режима для Украины затягивается из-за Франции

29.12.2016 12:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Европейский союз задерживает предоставление Украине безвизового режима из-за позиции отдельных стран-членов. В частности, Франции. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Подробности журналистам рассказал заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев:

— Задержка произошла из-за позиции отдельных стран-членов, которым очень трудно пересечь психологический рубеж в части визовой либерализации с одной из крупнейших стран Европы. Сейчас я говорил бы только о Франции. Несмотря на то, что французская сторона воспринимает этот факт чувствительно, его надо признать. Надеюсь, Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года.

Политик уверен, что наступающий год станет годом визовой либерализации отношений между ЕС и Украиной. Но остерегает от привязки к конкретным временным рамкам «чтобы не дезориентировать оптимистов и не дать новую „пищу“ для пессимистов».

Напомним, в середине декабря Европарламент перенес рассмотрение вопроса о предоставлении Украине безвизового режима. Вопрос будет изучен евродепутатами 1 февраля 2017 года в первом чтении.

В начале ноября текущего года Европейский союз условно одобрил введение безвизового режима для граждан Украины. Однако, как сообщалось, данное решение вступит в силу лишь после того, как страны ЕС согласуют механизм экстренного прекращения его действия. И 24 ноября данный механизм был согласован.

— Мы сделали все, что нужно. Европарламент принял все необходимые решения. Механизм приостановки безвизового режима тоже сформулирован. Все зависит от того, смогут ли эти страны-участницы (Германия, Франция, Италия, Бельгия и Венгрия. — Прим. TUT.BY) поладить между собой, — заявил тогда председатель Европарламента Мартин Шульц.

 
 
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В Администрации Президента Украины надеются: Франция не будет затягивать технические процедуры до момента проведения президентских выборов в апреле 2017 года.

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