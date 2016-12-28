Подразделения армии Азербайджана утром в четверг, 29 декабря, попытались проникнуть на территорию Армении. Такие данные в Facebook привел пресс-секретарь министра обороны республики Арцрун Ованнисян.



Армянский солдат сил самообороны Нагорного Карабаха. 3 апреля 2016 года. Фото: Reuters

«С раннего утра 29 декабря, в Тавушской области к юго-востоку от государственной границы азербайджанские войска предприняли диверсионную попытку проникновения», — сообщает Ованнисян.

По его сведениям, атака была отбита, но в настоящее время продолжается стрельба. Используются снайперские винтовки и гранатометы.

В Министерстве обороны Армении также сообщили, что в результате попытки диверсионного проникновения армянская сторона потеряла троих военнослужащих.

«Министерство обороны Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения армянской государственной границы со стороны Азербайджана. Вся ответственность за имевшую место провокацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», — цитирует сообщение министерства Mediamax.am .

Баку в свою очередь обвинил Ереван в 39 случаях нарушений режима прекращения огня. В Минобороны Азербайджана заявили, что обстрел велся как с армянской территории, так и с «оккупированных земель», передает «Интерфакс».

Вялотекущий конфликт в Нагорном Карабахе обострился в апреле этого года. Азербайджан и Армения традиционно обвинили друг друга в нарушении перемирия. За несколько дней противостояния погибли более 30 человек, около 200 пострадали. По данным ООН, в зоне конфликта живут 150 тысяч человек. 5 апреля начальники Генштабов Армении и Азербайджана встретились в Москве и договорились о перемирии.

Независимость от Азербайджана Нагорный Карабах провозгласил в 1991 году. После неудачной силовой операции Баку по возвращению контроля над регионом в 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой, однако на линии соприкосновения периодически происходят инциденты. Большинство стран мира не признали независимость НКР, где живут преимущественно этнические армяне. Азербайджан заявляет, что хочет сохранить территориальную целостность НКР, Армения защищает интересы непризнанной республики. С 1992 года единственным постоянным переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном по поводу их конфликта из-за Нагорного Карабаха является Минская группа ОБСЕ.