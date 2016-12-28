|
Армения обвинила Азербайджан в попытке проникновения на ее территорию. Погибли трое военнослужащих
29.12.2016 12:58 — Новости Мира | Tut.by
Подразделения армии Азербайджана утром в четверг, 29 декабря, попытались проникнуть на территорию Армении. Такие данные в Facebook привел пресс-секретарь министра обороны республики Арцрун Ованнисян.
«С раннего утра 29 декабря, в Тавушской области к юго-востоку от государственной границы азербайджанские войска предприняли диверсионную попытку проникновения», — сообщает Ованнисян.
По его сведениям, атака была отбита, но в настоящее время продолжается стрельба. Используются снайперские винтовки и гранатометы.
В Министерстве обороны Армении также сообщили, что в результате попытки диверсионного проникновения армянская сторона потеряла троих военнослужащих.
«Министерство обороны Армении владеет неопровержимыми доказательствами нарушения армянской государственной границы со стороны Азербайджана. Вся ответственность за имевшую место провокацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана», — цитирует сообщение министерства
Баку в свою очередь обвинил Ереван в 39 случаях нарушений режима прекращения огня. В Минобороны Азербайджана заявили, что обстрел велся как с армянской территории, так и с «оккупированных земель», передает «Интерфакс».
Вялотекущий конфликт в Нагорном Карабахе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Министерстве обороны Армении также сообщили, что в результате попытки диверсионного проникновения армянская сторона потеряла троих военнослужащих.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии