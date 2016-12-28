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Минобороны РФ о крушении Ту-154: версия о теракте не снимается, взрыва на борту не было
29.12.2016 13:28 — Новости Мира | Tut.by
Версия о теракте не снимается, но после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту Ту-154 не было. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов на пресс-конференции в
«После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что взрыва на борту не было. Теракт — это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем», — сказал Байнетов.
Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов.
Всего же, по его словам, комиссия по расследованию катастрофы самолета рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет.
Среди версий причин катастрофы рассматриваются, в том числе, человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.
«В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», — сказал Байнетов
Он также подчеркнул, что говорить о об основных версиях преждевременно. «Любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие», — добавил он.
Командир успел сообщить о ЧП
Командир разбившегося Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации.
По словам Байнетова, переговоры длились десять секунд, слова пилота указывали на начало нештатной ситуации. Так представитель Минобороны прокомментировал
Замминистра обороны Николай Панков пообещал, что появление расшифровки записи в СМИ будет расследовано.
Окончательные выводы
Как сообщил на пресс-конференции глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе. «Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года», — сказал Соколов.
Окончательные выводы о причинах катастрофы, по его словам, будут сделаны после полной расшифровки бортовых самописцев, а также после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз.
Соколов также сообщил, что основная фаза поисковой операции на месте крушения
«Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается порядка 18 судов и различных плавсредств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота», — сказал он.
Самолет Ту-154
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"Теракт - это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", - сказал представитель Минобороны.
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