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Минобороны РФ о крушении Ту-154: версия о теракте не снимается, взрыва на борту не было

29.12.2016 13:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Версия о теракте не снимается, но после расшифровки первого накопителя комиссия пришла к выводу, что взрыва на борту Ту-154 не было. Об этом сообщил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов на пресс-конференции в ТАСС.


Поисково-спасательная операция в Черном море. Фото: МЧС России

«После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали выводы, что взрыва на борту не было. Теракт — это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем», — сказал Байнетов.

Следов пожара или взрыва на обломках самолета и телах пассажиров нет, заявил Байнетов.

Всего же, по его словам, комиссия по расследованию катастрофы самолета рассматривает около семи версий произошедшей трагедии, приоритетной нет.

Среди версий причин катастрофы рассматриваются, в том числе, человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

«В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», — сказал Байнетов

Он также подчеркнул, что говорить о об основных версиях преждевременно. «Любое авиационное происшествие имеет многофакторность: здесь и техника, и человеческий фактор, и в том числе внешние воздействие», — добавил он.

Командир успел сообщить о ЧП

Командир разбившегося Ту-154 Роман Волков перед падением самолета успел доложить диспетчерам о нештатной ситуации.

По словам Байнетова, переговоры длились десять секунд, слова пилота указывали на начало нештатной ситуации. Так представитель Минобороны прокомментировал публикацию «Лайфом» расшифровки слов экипажа, где идет речь о неисправных закрылках.

Замминистра обороны Николай Панков пообещал, что появление расшифровки записи в СМИ будет расследовано.

Окончательные выводы

Как сообщил на пресс-конференции глава Минтранса РФ Максим Соколов, возглавляющий комиссию по расследованию катастрофы, предварительные данные экспертизы по причинам крушения могут быть получены в январе. «Очевидно, что была внештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам. Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года», — сказал Соколов.

Окончательные выводы о причинах катастрофы, по его словам, будут сделаны после полной расшифровки бортовых самописцев, а также после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз.

Соколов также сообщил, что основная фаза поисковой операции на месте крушения завершена, однако, это не значит, что поисковая операция прекращена.

«Она продолжается и будет продолжена. В акватории Черного моря остается порядка 18 судов и различных плавсредств, порядка 50 водолазов, необходимый личный состав для мониторинга береговой линии. Также в случае необходимости будут подняты из резерва поисково-спасательные службы Росавиации и Росморречфлота», — сказал он.

Самолет Ту-154 потерпел крушение ранним утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека.

 
 
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"Теракт - это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем", - сказал представитель Минобороны.

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