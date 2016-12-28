Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры.



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Как пишет Meduza , какие именно группировки подразумеваются под вооруженной оппозицией, неизвестно.

По словам Путина, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с участием России, Ирана и Турции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря. Россия и Турция выступят гарантами перемирия. Шойгу также отметил, что переговоры с сирийской оппозицией продолжались два месяца.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что к достигнутым договоренностям предложат присоединиться Саудовской Аравии, Иордании, Египту, Ираку и Катару. Лавров выразил надежду, что США «смогут присоединиться к этим усилиям» после вступления Дональда Трампа в должность президента.

Владимир Путин также согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу сократить военное присутствие России в Сирии, сообщает ТАСС .

При этом президент отметил, что борьба с терроризмом и поддержка сирийского правительства в борьбе с терроризмом прекращена не будет. По словам Путина, Россия продолжит исполнять все достигнутые договоренности, в том числе ​по развитию пунктов базирования российских военных в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.