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Путин объявил о прекращении огня в Сирии
29.12.2016 14:54 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция подписали договор о прекращении огня. Стороны конфликта выразили готовность начать мирные переговоры.
Как пишет
По словам Путина, соглашение было достигнуто по итогам переговоров с участием России, Ирана и Турции.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 30 декабря. Россия и Турция выступят гарантами перемирия. Шойгу также отметил, что переговоры с сирийской оппозицией продолжались два месяца.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, в свою очередь, что к достигнутым договоренностям предложат присоединиться Саудовской Аравии, Иордании, Египту, Ираку и Катару. Лавров выразил надежду, что США «смогут присоединиться к этим усилиям» после вступления Дональда Трампа в должность президента.
Владимир Путин также согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу сократить военное присутствие России в Сирии, сообщает
При этом президент отметил, что борьба с терроризмом и поддержка сирийского правительства в борьбе с терроризмом прекращена не будет. По словам Путина, Россия продолжит исполнять все достигнутые договоренности, в том числе по развитию пунктов базирования российских военных в Тартусе и на аэродроме Хмеймим.
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Владимир Путин также согласился с предложением министра обороны Сергея Шойгу сократить военное присутствие России в Сирии.
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