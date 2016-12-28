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Президент Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета

29.12.2016 16:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Филиппинский президент Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом.


По словам Родриго Дутерте, борьба с преступностью и коррупцией является для него приоритетом. Фото: Reuters

«Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него», — заявил Дутерте, объявивший войну коррупции и наркотикам.

Это последнее в череде его высказываний о том, что он якобы самолично расправлялся с людьми без суда и следствия. Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его «городской легендой».

В начале этого месяца другой представитель филиппинского лидера Мартин Анданар сказал, что к словам его босса, известного своими скандальными заявлениями, нужно «относиться серьезно, но не воспринимать их буквально». Анданар имел в виду предыдущее «признание» президента — о том, что тот застрелил трех человек, будучи мэром города Давао.

Противоречивые высказывания

Дутерте рассказал о своем новом методе расправы с преступниками, выступая во вторник перед жертвами тайфуна, обрушившегося несколько дней тому назад на центральные регионы страны. Видеозапись выступления была опубликована сотрудниками его администрации.

Президент пригрозил, что если кто-либо посмеет разворовывать финансовую помощь пострадавшим от природного катаклизма, его постигнет «наказание вертолетом».

«Я уже делал это в прошлом, почему бы мне не сделать это снова?» — сказал Дутерте под аплодисменты аудитории.

Из того, что сказал Дутерте, непонятно, был ли выброшен с вертолета один человек или несколько. Но президент дал понять, что речь шла о похитителях, убивших свою жертву. Неясно также, когда и где произошел этот инцидент.

В четверг, отвечая на вопрос журналистов, президент постарался дистанцироваться от произнесенных им накануне слов.

«Выбросить человека из вертолета? Даже если это правда, я этого не признаю», — сказал он в интервью каналу ABS-CBN.

Лидер Филиппин уже делал подобные заявления в прошлом, и уже не в первый раз опровергает сказанное ранее.

16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.

«Я убил где-то троих… Не знаю, сколько пуль, выпущенных из моего оружия, попало в их тела. Это случилось, и я не могу солгать об этом», — сказал тогда президент.

Аналогичное заявление он сделал и несколько дней назад, выступая перед представителями деловых кругов в Маниле. По словам Дутерте, он частенько разъезжал по улицам Давао на мотоцикле, «ища возможность вступить с кем-либо в перепалку, чтобы потом иметь возможность его убить».

Война с наркотиками — какой ценой?

Родриго Дутерте был мэром города Давао на юге страны в течение 20 лет. За это время уровень преступности в городе пошел на убыль, однако мэра обвиняли в финансировании «эскадронов смерти», готовых расправиться с каждым, кто представлял угрозу общественному порядку.

Став президентом, он дал слово искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву — в случае необходимости — миллионы жизней.

Сообщается, что с тех пор как Дутерте, избранный в мае нынешнего года президентом Филиппин, объявил войну наркотикам, почти 6000 человек были убиты полицейскими, наемниками и добровольцами.

Представители оппозиции и правозащитные организации призвали объявить Дутерте импичмент, однако он остается популярным среди рядовых жителей, которые хотят, чтобы он навел в стране порядок.

На прошлой неделе независимая правозащитная организация заявила, что проведет расследование по поводу заявлений Дутерте о том, что он лично убивал подозреваемых в причастности к наркобизнесу.

 
 
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Если верить его собственным словам, он уже поступал так в прошлом.

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