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Президент Дутерте пообещал сбрасывать коррупционеров с вертолета
29.12.2016 16:49 — Новости Мира | Tut.by
Филиппинский президент Родриго Дутерте пригрозил коррумпированным чиновникам, что будет выбрасывать их из салона вертолета, как он, если верить его собственным словам, уже поступал в прошлом.
«Если вы погрязли в коррупции, я доставлю вас в Манилу на вертолете и сброшу вас с него», — заявил Дутерте, объявивший войну коррупции и наркотикам.
Это последнее в череде его высказываний о том, что он якобы самолично расправлялся с людьми без суда и следствия. Пресс-секретарь президента постарался сгладить это заявление, назвав его «городской легендой».
В начале этого месяца другой представитель филиппинского лидера Мартин Анданар сказал, что к словам его босса, известного своими скандальными заявлениями, нужно «относиться серьезно, но не воспринимать их буквально». Анданар имел в виду предыдущее «признание» президента — о том, что тот застрелил трех человек, будучи мэром города Давао.
Противоречивые высказывания
Дутерте рассказал о своем новом методе расправы с преступниками, выступая во вторник перед жертвами тайфуна, обрушившегося несколько дней тому назад на центральные регионы страны. Видеозапись выступления была опубликована сотрудниками его администрации.
Президент пригрозил, что если кто-либо посмеет разворовывать финансовую помощь пострадавшим от природного катаклизма, его постигнет «наказание вертолетом».
«Я уже делал это в прошлом, почему бы мне не сделать это снова?» — сказал Дутерте под аплодисменты аудитории.
Из того, что сказал Дутерте, непонятно, был ли выброшен с вертолета один человек или несколько. Но президент дал понять, что речь шла о похитителях, убивших свою жертву. Неясно также, когда и где произошел этот инцидент.
В четверг, отвечая на вопрос журналистов, президент постарался дистанцироваться от произнесенных им накануне слов.
«Выбросить человека из вертолета? Даже если это правда, я этого не признаю», — сказал он в интервью каналу ABS-CBN.
Лидер Филиппин уже делал подобные заявления в прошлом, и уже не в первый раз опровергает сказанное ранее.
16 декабря он сказал в интервью Би-би-си, что в бытность мэром Давао собственноручно застрелил троих подозреваемых в совершении преступлений.
«Я убил где-то троих… Не знаю, сколько пуль, выпущенных из моего оружия, попало в их тела. Это случилось, и я не могу солгать об этом», — сказал тогда президент.
Аналогичное заявление он сделал и несколько дней назад, выступая перед представителями деловых кругов в Маниле. По словам Дутерте, он частенько разъезжал по улицам Давао на мотоцикле, «ища возможность вступить с кем-либо в перепалку, чтобы потом иметь возможность его убить».
Война с наркотиками — какой ценой?
Родриго Дутерте был мэром города Давао на юге страны в течение 20 лет. За это время уровень преступности в городе пошел на убыль, однако мэра обвиняли в финансировании «эскадронов смерти», готовых расправиться с каждым, кто представлял угрозу общественному порядку.
Став президентом, он дал слово искоренить наркобизнес и коррупцию в стране, принеся в жертву — в случае необходимости — миллионы жизней.
Сообщается, что с тех пор как Дутерте, избранный в мае нынешнего года президентом Филиппин, объявил войну наркотикам, почти 6000 человек были убиты полицейскими, наемниками и добровольцами.
Представители оппозиции и правозащитные организации призвали объявить Дутерте импичмент, однако он остается популярным среди рядовых жителей, которые хотят, чтобы он навел в стране порядок.
На прошлой неделе независимая правозащитная организация заявила, что проведет расследование по поводу заявлений Дутерте о том, что он лично убивал подозреваемых в причастности к наркобизнесу.
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Если верить его собственным словам, он уже поступал так в прошлом.
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