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Известной турецкой писательнице Эрдоган грозит пожизненное заключение
29.12.2016 18:02 — Новости Мира | Tut.by
Асли Эрдоган обвиняют в терроризме и членстве в Рабочей партии Курдистана. Процесс по делу турецкой писательницы вызвал широкий общественный резонанс в стране.
В Стамбуле начался судебный процесс по делу известной турецкой писательницы Асли Эрдоган. Из-за популярности, которой пользуется Асли Эрдоган в стране, суд вызвал большой общественный резонанс. Перед началом слушаний у здания суда собралось множество людей, желающих присутствовать на процессе. Председательствующему судье пришлось вынести распоряжение, ограничивающее вход в зал заседаний, сообщает в четверг, 29 декабря, агентство dpa.
Асли Эрдоган и восьми другим подсудимым предъявлены обвинения в членстве в Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Если суд сочтет их виновными, всем грозит пожизненное заключение.
Поводом для обвинения стало участие подсудимых в деятельности прокурдской газеты Özgür Gündem. Асли Эрдоган и еще трое обвиняемых находятся под арестом и пребывают в камере предварительного заключения.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подвергла резкой критике процесс по делу Эрдоган, обвинив турецкие органы правосудия в нарушении уголовного права и подавлении свободы слова.
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Асли Эрдоган обвиняют в терроризме и членстве в Рабочей партии Курдистана. Процесс по делу турецкой писательницы вызвал широкий общественный резонанс в стране.
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