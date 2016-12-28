Асли Эрдоган обвиняют в терроризме и членстве в Рабочей партии Курдистана. Процесс по делу турецкой писательницы вызвал широкий общественный резонанс в стране.



Плакат с акции в защиту Асли Эрдоган

В Стамбуле начался судебный процесс по делу известной турецкой писательницы Асли Эрдоган. Из-за популярности, которой пользуется Асли Эрдоган в стране, суд вызвал большой общественный резонанс. Перед началом слушаний у здания суда собралось множество людей, желающих присутствовать на процессе. Председательствующему судье пришлось вынести распоряжение, ограничивающее вход в зал заседаний, сообщает в четверг, 29 декабря, агентство dpa.

Асли Эрдоган и восьми другим подсудимым предъявлены обвинения в членстве в Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции. Если суд сочтет их виновными, всем грозит пожизненное заключение.

Поводом для обвинения стало участие подсудимых в деятельности прокурдской газеты Özgür Gündem. Асли Эрдоган и еще трое обвиняемых находятся под арестом и пребывают в камере предварительного заключения.

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) подвергла резкой критике процесс по делу Эрдоган, обвинив турецкие органы правосудия в нарушении уголовного права и подавлении свободы слова.