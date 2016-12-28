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Дэвид Кэмерон может стать новым генсеком НАТО

29.12.2016 19:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Великобритания может выдвинуть кандидатуру бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на пост нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.


Дэвид Кэмерон. Фото: Reuters

Вскоре после референдума о членстве Великобритании в ЕС, напоминает издание, министр обороны страны Майкл Фэллон заявил, что после Brexit Лондон будет играть еще более активную роль в деятельности НАТО.

Сторонники Кэмерона в правительстве полагают, что Лондон только выиграет от возвращения экс-премьера в большую политику. Они дали понять, что Кэмерон, который сейчас зарабатывает по £2 тыс. (€ 2 352) за одну минуту своих лекций, готов к обсуждению вопроса о выдвижении на один из ведущих мировых постов. В связи с этим газета указывает, что не облагаемая налогами годовая зарплата генсека НАТО составляет € 260 624.

Как полагают эксперты, чтобы иметь шансы на победу, кандидату в генсеки следует уже сейчас начинать озвучивать свою позицию в отношении наиболее важных проблем безопасности на крупнейших мировых площадках, таких как Мюнхенская конференция по безопасности и Давосский форум.

 

Дэвид Кэмерон был премьер-министром Великобритании в течение 6 лет (2010−2016) и 11 лет стоял во главе ныне правящей консервативной партии (2005−2016). Как активный сторонник евроинтеграции страны он принял решение покинуть оба поста после того, как большинство британских избирателей, вопреки его доводам, проголосовало на июньском референдуме в поддержку Brexit.

 

За время существования НАТО должность генсека альянса пока занимали трое британцев — Гастингс Исмей (1952−57), Питер Каррингтон (1984−88) и Джордж Робертсон (1999−2003). Срок полномочий нынешнего генсека, экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга, истекает в 2018 году. При желании страны — члены НАТО могут продлить этот срок еще на один год, но в 2019 году пост в любом случае окажется вакантным.

 
 
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Сторонники Дэвида Кэмерона уже намекнули на готовность экс-премьера к обсуждению данной идеи.

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