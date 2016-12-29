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США ввели новые санкции против России и высылают 35 дипломатов из страны

29.12.2016 22:18 — Новости Мира | Tut.by  
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США ввели санкции против России за хакерские атаки против американской избирательной системы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Министерства финансов США. Указ был подписан президентом США Бараком Обамой.

 

Американский президент назвал санкции «необходимым и адекватным ответом на попытки навредить интересам США путем нарушения установленных международных норм поведения». Обама также подчеркнул, что Вашингтон продолжит предпринимать все необходимые действия «на свой выбор и в любое время», информация о которых не будет опубликована.

США ввели санкции против таких организаций, как ФСБ и ГРУ Генштаба России, из-за обвинений России в хакерских атаках. Под санкции также попали ООО «Специальный технологический центр» из Санкт-Петербурга, автономная НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» и организация «ЦОР Секьюрити» из Москвы.

 

В черный список попали руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов, его первые заместители Владимир Алексеев и Игорь Костюков, заместитель Сергей Гизунов. Также в списке указаны Алексей Белан и Евгений Богачев. Должности этих людей не приводятся, но указаны их псевдонимы — возможно, что именно их американские власти подозревают в хакерских атаках. Указано, что у Алексея Белана гражданство Латвии.

 

Также власти США высылают из страны 35 российских дипломатов, об этом говорится в официальном сообщении Госдепа. Сообщается, что граждане России объявлены персонами нон-грата и будут высланы из Вашингтона и Сан-Франциско в течение 72 часов. 

Кроме того, США с пятницы, 30 декабря, закрывают посольства России в Мэриленде и Нью-Йорке, заявив, что дипмиссии используются в целях разведки.

 

В начале октября администрация американского президента официально обвинила Москву в хакерских атаках на Демократическую партию. Как утверждал тогда Вашингтон, целью этих атак «было вмешательство в выборный процесс в США». В команде Трампа связали эти заявления с "попыткой делегитимизации" итогов голосования. Москва отвергала все обвинения, называя их «нелепыми» и «мифическими». Позже МИД России заявил, что в случае введения США санкций против РФ «примет ответные меры».

 

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США ввели санкции против России за приписанные ей кибератаки против американской избирательной системы.

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