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Украина ввела новые санкции против России

29.12.2016 22:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в четверг постановил ввести дополнительные санкции против российских официальных лиц.

«В частности, применены санкции против лиц, незаконно избранных в Государственную думу России по результатам так называемых выборов, проведенных оккупационными властями на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству», — говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В решении СНБО не упоминаются конкретные фамилии, но перечисляются категории лиц, на которых распространяются новые санкции.

Так, санкции касаются представителей российских правоохранительных органов и судов, причастных, как сказано в заявлении, «к незаконному содержанию украинских граждан в России».

Отдельно упоминаются бывшие руководители Украины, которые объявлены в розыск и скрываются за границей. СНБО ввел против них санкции в связи с их причастностью «к финансированию террористической деятельности и гибридной агрессии России против Украины».

 
 
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В решении СНБО не упоминаются конкретные фамилии, но перечисляются категории лиц, на которых распространяются новые санкции.

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