Санкции против России, которые Барак Обама ввел за несколько недель до ухода с поста президента, являются попыткой ограничить свободу действий Дональда Трампа после инаугурации, заявила советник избранного президента. Экс-глава избирательного штаба Трампа Келлиэнн Конуэй, которую избранный президент назначил своим советником, заявила об этом в интервью телекомпании CNN.

«Скажу вам, что даже те, кто симпатизировал президенту Обаме в большинстве вопросов, говорят, что одной из причин, по которой он поступил так, стало желание ограничить свободу действий избранного президента Трампа. Очень плачевно, если политика стала здесь главным мотивирующим фактором. <…> Это не имеет ничего общего с мирной передачей власти при демократии «, — заявила Конуэй.

«Все, что мы слышим на протяжении выборов, это «Россия, Россия, Россия», — добавила она, охарактеризовала поток «обвинений и инсинуаций» как лихорадку. По мнению Конуэй, даже если Россия и причастна к взлому компьютеров Демократической партии, причина поражения Клинтон кроется в ее собственной провальной стратегии.

«Я не думаю, что Владимир Путин помешал ей конкурировать в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане», — резюмировала она.

Кого коснулись новые санкции США

В четверг, 29 декабря, президент Барак Обама, который меньше чем через месяц покинет свой пост, подписал указ о расширении санкций против России, обвинив Москву в организации хакерских атак и вмешательство в избирательный процесс.

В этот же день 35 российских дипломатов в США были объявлены персонами нон-грата, им предписано в течение 72 часов покинуть территорию страны. Кроме того, российским дипломатам запретили пользоваться двумя загородными резиденциями, предназначенными для отдыха сотрудников. В Госдепе заявили, что российские дипломаты занимались действиями, которые «не соответствовали их дипломатическому статусу». Такое решение было принято также в качестве ответа за препятствие работе американских дипломатов в России, сворачиванию американских культурных и языковых программ, а также из-за отказа усилить безопасность Генконсульства США в Санкт-Петербурге.

ФБР и Министерство национальной безопасности США опубликовали совместный доклад, в котором говорится, что две кибератаки на политическую партию в ходе избирательной кампании осуществили российские разведывательные службы.

Избранный президент США Дональд Трамп через несколько часов после объявления о новых санкциях выступил с кратким заявлением. Он не стал давать оценку действиям Обамы, а пообещал, что на следующей неделе встретится с руководителями разведывательного сообщества, чтобы получить больше информации по этому поводу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что новые санкции США являются проявлением «непредсказуемой и можно даже сказать агрессивной внешней политики». Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что в пятницу, 30 декабря, последуют официальные заявления ведомства, а также объявления об ответных мерах.