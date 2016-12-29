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Украинским военным разрешили сбивать самолеты-нарушители
30.12.2016 08:19 — Новости Мира | Tut.by
Кабмин Украины в четверг, 29 декабря, принял постановление, согласно которому украинским военным разрешается открывать огонь на поражение по самолетам-нарушителям. Как уточняется в документена сайте правительства, это можно делать только после предупредительного огня.
Огонь, в частности, может быть открыт в том случае, если самолет «вооруженных формирований» другой страны нарушил украинскую границу и не выполняет команд, а также если самолет представляет собой террористическую угрозу.
Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба — главнокомандующий вооруженных сил, командующий воздушными силами или исполняющий обязанности.
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Как уточняется в постановлении, решение об открытии огня может принимать министр обороны, а также начальник Генштаба - главнокомандующий вооруженных сил,...
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