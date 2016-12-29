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Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года

30.12.2016 08:46 — Новости Мира | Tut.by  
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В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах цена нефти марки Brent впервые с 12 декабря 2016 года превысила $ 57, об этом свидетельствуют данные торгов.


Фото: Reuters

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,32%, до $ 53,94 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,40%, до $ 57,05 за баррель.

В конце ноября на саммите ОПЕК впервые за восемь лет было принято решение сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки. Затем 10 декабря в Вене ОПЕК и не входящие в картель страны подписали соглашение о сокращении добычи. К объявленному в ноябре сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7−1,8 млн баррелей в сутки.

 
 
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Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,32%, до $ 53,94 за баррель.

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