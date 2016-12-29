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Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года
30.12.2016 08:46 — Новости Мира | Tut.by
В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах цена нефти марки Brent впервые с 12 декабря 2016 года превысила $ 57, об этом свидетельствуют данные торгов.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,32%, до $ 53,94 за баррель.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале увеличились на 0,40%, до $ 57,05 за баррель.
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Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 0,32%, до $ 53,94 за баррель.
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