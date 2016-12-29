﻿ Американские сенаторы анонсировали расширение санкций против России. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Американские сенаторы анонсировали расширение санкций против России

30.12.2016 09:03 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий США пообещали расширить санкции против России в январе 2017 года за якобы имевшее место вмешательство в избирательную систему Соединенных Штатов и конфликты в Сирии и на Украине. Об этом сообщает издание The Hill.

«Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти переняла эстафету и продолжила двигаться вперед. Законодательные санкции могут дополнить и усилить новые санкции исполнительной власти», — заявил член комитета по международным делам демократ Бен Кардин.

Представитель комитета по разведке Марк Уорнер отметил, что борьба с вмешательством России в американские выборы приобретет при администрации Дональда Трампа «последовательный характер».

В свою очередь, сенатор-республиканец Джон Маккейн и его однопартиец, спикер Палаты представителей Пол Райан назвали решения президента Барака Обамы по санкциям «запоздалыми». Маккейн отметил, что данные шаги «давно назрели», и анонсировал ужесточение ограничений в наступающем году.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Келлиэнн Конуэй, главный советник избранного президента Дональда Трампа, обвинила Обаму в желании лишить своего преемника свободы действий в отношении России и упрекнула его в политизированности принимаемых решений.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции. Введение ответных мер анонсировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Исполнительная власть приняла меры, но крайне важно, чтобы законодательная ветвь власти переняла эстафету и продолжила двигаться вперед. Законодательные санкции...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Цена нефти Brent превысила 57 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика