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В Бразилии в сгоревшем автомобиле пропавшего греческого посла обнаружили тело
30.12.2016 09:24 — Новости Мира | Tut.by
В Рио-де-Жанейро нашли обгоревший автомобиль, который взял напрокат пропавший посол Греции Кириакос Амиридис. В салоне машины обнаружено тело, сообщает греческий телеканал Globo.
Найденное тело отправили на экспертизу, отмечает телеканал. По информации Globo, характеристики автомобиля совпадают с теми, что были у арендованный послом машины.
Телеканал разместил в своей публикации фотографию сгоревшего белого автомобиля.
О том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис
По информации греческого посольства, как сообщал телеканал, Амиридис приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы провести отпуск совместно с женой, которая впоследствии и объявила о его исчезновении. По словам супруги, ей не удалось связаться с мужем после того, как он ушел и не вернулся 26 декабря.
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По информации греческого посольства, как сообщал телеканал, Амиридис приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы провести отпуск совместно с женой, которая впоследствии и...
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