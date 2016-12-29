В Рио-де-Жанейро нашли обгоревший автомобиль, который взял напрокат пропавший посол Греции Кириакос Амиридис. В салоне машины обнаружено тело, сообщает греческий телеканал Globo.

Найденное тело отправили на экспертизу, отмечает телеканал. По информации Globo, характеристики автомобиля совпадают с теми, что были у арендованный послом машины. ​

Телеканал разместил в своей публикации фотографию сгоревшего белого автомобиля.

О том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де-Жанейро стало известно накануне, 29 декабря. Об этом сообщал телеканал Globo со ссылкой на полицию.

По информации греческого посольства, как сообщал телеканал, Амиридис приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы провести отпуск совместно с женой, которая впоследствии и объявила о его исчезновении. По словам супруги, ей не удалось связаться с мужем после того, как он ушел и не вернулся 26 декабря.