В Сирии вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами. Базирующаяся в Британии Сирийская организация по наблюдению за правами человека сообщает, что первые несколько часов перемирия прошли спокойно, стрельба была слышна только в провинциях Дераа и Кунейтра.



Фото: Reuters

Соглашение между правительством Башара Асада и повстанческими группировками было достигнуто при посредничестве России и Турции, которые и станут гарантами соблюдения договоренностей.

Рамки соглашения предусматривают диалог с многими вооруженными оппозиционными группировками, но не радикальных джихадистов, таких как «Исламское государство» (организация запрещена в России и ряде других стран), Рабочая партия Курдистана (РПК) и ряд других.

Если перемирие будет соблюдаться, то уже в течение месяца в Казахстане откроются мирные переговоры между конфликтующими сторонами.

По данным медиков и правозащитных организаций в Сирии с начала вооруженного конфликта в марте 2011 года погибли по меньшей мере 300 тысяч человек. Еще четыре миллиона человек уехали в соседние страны и в Европу в поисках убежища.

Три документа

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров. Накануне о перемирии на всей территории страны по модели Алеппо анонсировали турецкие государственные СМИ.

Путин объявил о достижении договоренностей на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщив, что сторонами было подписано три документа.

Во-первых, рассказал он, речь идет о перемирии и режиме прекращения огня: «Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики».

Второй документ, по словам Путина, предусматривает «комплекс мер» по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Третье соглашение содержит заявление о «готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», пояснил Путин.

Шойгу уточнил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря.

По словам Шойгу, минобороны «в течение двух месяцев при посредничестве Турции вели переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции». «Данные формирования контролируют большую часть территории центральной части Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска», — сказал министр.

Накануне такой ход событий предвосхитили турецкие СМИ. Государственное агентство «Анадолу» сообщило о достижении договоренности о прекращении боевых действий на всей территории Сирии. Аналогичная российско-турецкая договоренность ранее позволила прекратить боевые действия в Алеппо.

Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что российские и турецкие дипломаты завершили работу над соглашением о перемирии и перспективе переговоров между режимом Башара Асада и оппозицией о политическом урегулировании. При этом турецкий министр подчеркивал, что мир в Сирии невозможно установить, пока Асад остается президентом, поскольку его уход — главное условие оппозиции.

На прошлой неделе, 20 декабря, в Москве прошли переговоры по Сирии на уровне министров иностранных дел России, Турции и Ирана, о которых сейчас напомнил Путин.

«Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике», — сказал Путин.

«Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания», — добавил он, призвав власти Сирии и оппозицию готовиться к переговорам.

Предполагается, что встреча представителей режима Асада и сирийской оппозиции может состояться в середине января в Казахстане. На февраль запланирован очередной раунд переговоров в Женеве.

После переговоров в Москве Лавров говорил, что формат «тройки» — Иран, Россия и Турция — оказался наиболее эффективным для урегулирования конфликта в Сирии. Министр тогда анонсировал продолжение посреднических усилий трех стран.

Однако многие на западе полагают, что план России и Турции, составленный при участии Ирана, предусматривает раздел страны на зоны влияния, а также позволит Асаду остаться у власти на несколько лет до следующих президентских выборов.

Россия начала военную кампанию в Сирии в конце сентября 2015 года, поддержав режим Асада. Его также поддерживает Иран, чьи ополченцы и военные принимали активное участие в боевых действиях в Сирии. Турция на протяжении всей войны в Сирии выступала за свержение Асада