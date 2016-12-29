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В Турции сделан новый шаг к расширению полномочий Эрдогана

30.12.2016 11:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Профильный комитет турецкого парламента одобрил законопроект о конституционных изменениях, предполагающий расширение полномочий главы государства. Об этом сообщает Anadolu.


Фото: Reuters

Согласно документу, в стране вводится должность вице-президента и упраздняется пост премьер-министра. Глава государства и вице-президент будут обладать всей полнотой исполнительной власти.

Кроме того, с 25 до 18 лет снижается возраст для кандидатов в депутаты парламента, а численность законодателей увеличивается с 550 до 600 человек.

1 декабря сообщалось, что в случае принятия документа в прямое подчинение главы государства перейдут вооруженные силы страны и спецслужбы. В настоящее время их деятельность регулируется коллегиальным органом — Верховным военным советом.

Теперь проект закона должен получить одобрение парламента. Если его поддержат минимум 350 депутатов, окончательное утверждение конституционный реформы будет вынесено на всенародный референдум. Плебисцит может состояться в марте 2017 года.

Конституционная реформа в стране была инициирована правящей партией Справедливости и развития и согласована с оппозицией.

 
 
Ссылка на источник 22
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Согласно документу, в стране вводится должность вице-президента и упраздняется пост премьер-министра.

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