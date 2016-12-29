﻿ Обама ввел новые санкции против РФ: за 72 часа США покинут 35 дипломатов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Обама ввел новые санкции против РФ: за 72 часа США покинут 35 дипломатов

30.12.2016 11:39 — Новости Мира | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

США вводят в отношении России новые санкции: принято решение о высылке с территории страны 35 дипломатов и введении иных ограничительных мер.

Сообщается, что Барак Обама подписал необходимые для закрытия двух российских дипмиссий документы накануне. Американские власти уверены, что дипломатические миссии в Мэриленде и Нью-Йорке были использованы Россией для разведывательных целей. Покинуть США представители РФ и их семьи должны в течение 72 часов.

Барак Обама отметил, что санкции в отношении России будут расширены в связи с участившимися в ходе последних президентских выборов кибератаками. Американские спецслужбы установили, что за атаками хакеров стояли именно россияне.

Для того, чтобы показать, насколько велики масштабы киберпреступности со стороны России, США опубликовали доклад о российской хакерской инфраструктуре. Предполагается, что данный документ будет помогать бороться с хакерскими атаками специалистам. Обама отметил также, что в США намерены продолжать принимать должные меры в отношении киберпреступности.

Кроме этого, США расширили санкционный список на шесть лиц и пять ведомств. Новые санкции касаются ФСБ и ГРУ, а также представителей этих ведомств: Игоря Коробова, Владимир Алексеева, Сергея Гизунова, Игоря Костюкова и других.

Россия оперативно отреагировала на расширение санкций. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил США ответными санкциями. Не исключено, что речь идет о высылке из РФ американских дипломатов. Российские СМИ уже разразились рядом критических публикаций, назвав действия администрации Обамы «началом дипломатической войны», намекая, что она окончится ровно тогда, когда Обама уйдет с поста президента (20 января).

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США вводят в отношении России новые санкции: принято решение о высылке с территории страны 35 дипломатов и введении иных ограничительных мер.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Турции сделан новый шаг к расширению полномочий Эрдогана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика