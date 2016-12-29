США вводят в отношении России новые санкции: принято решение о высылке с территории страны 35 дипломатов и введении иных ограничительных мер.

Сообщается, что Барак Обама подписал необходимые для закрытия двух российских дипмиссий документы накануне. Американские власти уверены, что дипломатические миссии в Мэриленде и Нью-Йорке были использованы Россией для разведывательных целей. Покинуть США представители РФ и их семьи должны в течение 72 часов.

Барак Обама отметил, что санкции в отношении России будут расширены в связи с участившимися в ходе последних президентских выборов кибератаками. Американские спецслужбы установили, что за атаками хакеров стояли именно россияне.

Для того, чтобы показать, насколько велики масштабы киберпреступности со стороны России, США опубликовали доклад о российской хакерской инфраструктуре. Предполагается, что данный документ будет помогать бороться с хакерскими атаками специалистам. Обама отметил также, что в США намерены продолжать принимать должные меры в отношении киберпреступности.

Кроме этого, США расширили санкционный список на шесть лиц и пять ведомств. Новые санкции касаются ФСБ и ГРУ, а также представителей этих ведомств: Игоря Коробова, Владимир Алексеева, Сергея Гизунова, Игоря Костюкова и других.

Россия оперативно отреагировала на расширение санкций. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пригрозил США ответными санкциями. Не исключено, что речь идет о высылке из РФ американских дипломатов. Российские СМИ уже разразились рядом критических публикаций, назвав действия администрации Обамы «началом дипломатической войны», намекая, что она окончится ровно тогда, когда Обама уйдет с поста президента (20 января).