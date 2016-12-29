29 декабря США объявили о новых санкциях против РФ , которые стали ответом на вмешательство в президентские выборы со стороны « российских хакеров ». Под санкции попали ФСБ и Главное разведывательное управление Минобороны России, а также рядовые хакеры, обвиняемые в краже денег. Помимо этого США высылают 35 российских дипломатов и закрывают две дачи при посольстве. Издание «Медуза» рассказывает главное о новых запретительных мерах против России.



Фото: «Главзарубежстрой»

Новые санкции стали прямым ответом на вмешательство в президентские выборы, в котором США обвиняют Россию. Для этого президенту Бараку Обаме даже пришлось изменять собственный указ 2015 года о противодействии кибератакам: теперь там есть новый пункт о вмешательстве в выборный процесс. Организатором атаки на выборы названо Главное разведывательное управление Минобороны России, ему якобы помогали ФСБ и три негосударственные организации. Все пять структур теперь в санкционном списке: их счета и собственность в США заморозят, контакты с ними для американских компаний будут запрещены.

Для ГРУ и ФСБ новые санкции вряд ли что-то изменят, поскольку спецслужбы официально не ведут дел в США или с американскими компаниями. Главный удар финансовые санкции, скорее всего, нанесут АНО «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики», «Специальному технологическому центру» и ЦОР Security («Цифровое оружие и защита»), которые также перечислены в указе. Подробнее об этих фирмах можно прочитать тут .

Списки персональных санкций также обновили. Туда попали начальник ГРУ Игорь Коробов и три его заместителя. Вместе с тем Минфин США впервые использовал упомянутый указ Обамы против хакеров в финансовой сфере. Запретительные меры ввели против Евгения Богачева и Алексея Белана, обоих с 2012 года разыскивает ФБР за взлом и хищение денег. За информацию о Богачеве предложена награда три миллиона долларов, за Белана — 100 тысяч. Всем этим людям теперь закрыт въезд в США, их активы, если таковые есть, будут заморожены.

США высылают 35 российских дипломатов за «деятельность, которая несовместима с их статусом». Такова официальная трактовка Госдепа США, хотя Обама в своем заявлении напрямую называет высылаемых сотрудников «разведчиками». Имена дипломатов не называются, им дали 72 часа, чтобы покинуть Штаты вместе с семьями. По информации Интерфакса, внезапная высылка накануне Нового года привела к тому, что дипломаты не могут найти билетов в Москву. В Госдепе добавили, что дипломатические санкции стали в том числе ответом на притеснения со стороны России: ведомство рассказало о закрытии 28 учреждений для культурного обмена и образовательных программ, а также о помехах в строительстве нового здания генконсульства в Санкт-Петербурге и улучшении защиты уже имеющихся помещений.

В Нью-Йорке и Мэриленде закрыты два «места для отдыха», которые принадлежат России. Обама заявил, что эти поместья использовали для сбора разведданных. Как выяснил Интерфакс, речь идет о так называемых посольских дачах. Одна из них находится на берегу Чесапикского залива, другая — в пригороде Нью-Йорка на Лонг-Айленде.

Found the Russian spy compound on Google Earth. It’s marked «Russian Embassy’s Country Retreat.» pic.twitter.com/gAWiINNL6p — Josh Rogin (@joshrogin) 29 декабря 2016 г.

«Нашел российскую шпионскую базу на Google Earth. Она обозначена как „Загородный курорт российского посольства“».

Россия пообещала ответить на новые санкции по «принципу взаимности». По данным CNN, первой реакцией стало закрытие англо-американской школы в Москве, где учились дети дипломатов из разных стран. Охранник школы рассказал RNS, что сейчас все находятся в отпуске, а ему о закрытии учреждения ничего не известно. Помимо этого американским дипломатам закроют доступ в дом отдыха в Серебряном Бору.