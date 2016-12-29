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Российский МИД предложил Путину объявить 35 дипломатов США персонами нон грата
30.12.2016 13:25 — Новости Мира | Tut.by
Министерство иностранных дел России предложило Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции в связи с кибератаками выслать 35 американских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.
Как
Помимо этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал американские санкции «новой агонией». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
29 декабря президент США Барак Обама объявил
В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».
Как сообщили американские СМИ, ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий США
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Согласно предложению Лаврова, необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Их имена Лавров...
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