Министерство иностранных дел России предложило Владимиру Путину в качестве ответа на американские санкции в связи с кибератаками выслать 35 американских дипломатов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.



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Как сообщает Meduza , согласно предложению Лаврова, необходимо выслать 31 сотрудника посольства США в Москве и четырех дипломатов из генконсульства в Санкт-Петербурге. Их имена Лавров не назвал.

Помимо этого, МИД предлагает запретить американским дипломатам пользоваться посольской дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная в Москве.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал американские санкции «новой агонией». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 30 декабря 2016 г.

29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России.

В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Как сообщили американские СМИ, ряд сенаторов от Демократической и Республиканской партий США пообещали расширить санкции против России в январе 2017 года за якобы имевшее место вмешательство в избирательную систему Соединенных Штатов и конфликты в Сирии и Украине.