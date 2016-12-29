Президент России Владимир Путин принял решение не высылать американских дипломатов в ответ на новые санкции США. Об этом говорится в заявлении , опубликованном пресс-службой Кремля.



Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

«Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений. Это явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов. С учетом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности — наносит ущерб и всему комплексу международных отношений», — говорится в заявлении.

Путин отмечает, что по сложившейся международной практике у российской стороны есть все основания для адекватного ответа. Но тем не менее Россия, оставляя за собой право на ответные меры, «не будет опускаться до уровня „кухонной“, безответственной дипломатии». Президент России также подчеркнул, что дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будет выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация нового президента США Дональда Трампа.

«Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких — дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль», — добавил Путин.

Он также высказал сожаление, что администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравил его и членов его семьи с наступающим Новым годом.

Напомним, 29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых антироссийских санкций против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также шести физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России. В тот же день США решили выслать 35 российских дипломатов и закрыть доступ к двум объектам, используемым российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Эта мера заявлена как «ответ на кампанию притеснения американских дипломатов в Москве со стороны властей России».

Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил Владимиру Путину выслать из России 35 американских дипломатов .