Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о гибели азербайджанских солдат во время очередного столкновения на границе с Арменией.

«Официально заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают нести службу и полностью контролируют оперативную обстановку», — говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что утверждения армянской стороны «не соответствуют действительности».

Ранее в пятницу представитель министерства обороны Армении Арцрун Оганесян заявил, что минувшей ночью произошло боестолкновение . По его словам, азербайджанская сторона потеряла четырех военнослужащих убитыми.