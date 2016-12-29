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В Баку опровергли сообщения о гибели азербайджанских солдат на границе с Арменией
30.12.2016 15:49 — Новости Мира | Tut.by
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о гибели азербайджанских солдат во время очередного столкновения на границе с Арменией.
«Официально заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают нести службу и полностью контролируют оперативную обстановку», — говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что утверждения армянской стороны «не соответствуют действительности».
Ранее в пятницу представитель министерства обороны Армении Арцрун Оганесян заявил, что минувшей ночью
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Ранее в министерстве обороны Армении заявили, что минувшей ночью произошло боестолкновение, в результате которого азербайджанская сторона потеряла четырех...
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