МИД России предложил президенту Владимиру Путину отправить на родину 35 американских дипломатов — в ответ на высылку аналогичного числа сотрудников российского дипведомства. Если бы российский президент одобрил это предложение, в США бы отправился 31 дипломат из посольства США в Москве и четыре человека из генконсульства в Санкт-Петербурге.



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«Вчера, 29 декабря, администрация США, не приведя никаких фактов и доказательств, объявила о новой волне санкций в отношении Российской Федерации, — заявил глава МИД России Сергей Лавров. — Под санкции попали ФСБ РФ, ряд других российских ведомств и физических лиц. Санкции также охватили наших дипломатов. 35 человек, работающих в Вашингтоне и в Сан-Франциско, (31 в Вашингтоне и четверо в Сан-Франциско) должны покинуть США до конца дня 1 января. Мы, конечно, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность — это закон дипломатии и международных отношений».

Но Владимир Путин решил иначе . Американские дипломаты останутся в России. На каких основаниях и как технически происходит обычно высылка дипломатов, напоминает «Лента.ру» .

Что это вообще такое — высылка дипломата?

Как правило, если государство, на территории которого расположено посольство (далее - «государство пребывания») не хочет видеть у себя какого-либо дипломатического работника, оно по частным каналам либо публично уведомляет об этом МИД, который его прислал (страна, из которой прибыл дипломат, именуется «аккредитующее государство»). Если все переговоры идут по частным каналам, то у аккредитующего государства есть выбор: если оно не желает обострять отношения, то сотрудник посольства просто не возвращается в страну пребывания из очередного отпуска. Если же оно упрямится или если о нежелательности пребывания дипломата заявлено публично, то сотрудник диппредставительства объявляется персоной нон грата.

Что такое персона нон грата?

В буквальном переводе с латыни — «нежелательное лицо». После этого у аккредитующей страны не остается другого выхода, кроме как отозвать своего гражданина на родину, потому что в противном случае страна пребывания откажется считать его дипломатом. С него будет снята дипломатическая неприкосновенность, и он станет подсуден законодательству страны пребывания.

То есть до снятия дипломатической неприкосновенности судить его не имеют права?

Дипломат согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года имеет полный иммунитет от судебного преследования. Даже если дипломат убивает человека, государство пребывания не имеет права его судить — если аккредитующая сторона сама на это не согласится.

Кого могут объявить персоной нон грата?

Любого дипломата вплоть до посла. Чем выше статус, тем громче скандал.

Только дипломатов? А как же другие сотрудники миссии?

Только дипломатов. В отношении сотрудников административного и технического состава миссии используется формулировка «лицо, пребывание которого неприемлемо» (not acceptable). Разница только в терминологии, по сути это означает ту же высылку.

Что обычно приводит к высылке?

Самая частая формулировка — за деятельность, несовместимую со статусом дипломата, сиречь за шпионаж. Как правило, шпионов стараются поймать с поличным — тогда аккредитующей стороне невозможно сделать хорошую мину при плохой игре и объявить произошедшее недружественным шагом. В крайнем случае подойдут другие доказательства. Иногда, впрочем, доказательства собрать не удается, и тогда высылают без объяснения причин.

А так можно?

Можно. Принимающее государство само решает, кого из чужих граждан оно хочет видеть на своей территории, а кого нет. В этом вопросе оно никому отчитываться не обязано.

Сколько времени обычно дается на сборы?

По-разному, обычно от 48 до 72 часов.

Что следует за этим?

Репрессалии, они же контрмеры. В ответ на высылку своих дипломатов аккредитующее государство высылает дипломатов страны, предпринявшей этот шаг. Иногда высылают не только дипломатов, но и бизнесменов, и журналистов.

Есть ли какие-то установленные правила — сколько высылать и кого?

Нет, это нигде не регламентируется и зависит исключительно от доброй воли страны пребывания. Однако сложилась практика, согласно которой высылка производится по принципу паритета: сколько высылает один, столько высылает и другой. Хотя ничто не мешает от этой практики отступить, паритет считается разумным: если выслать меньшее число дипломатов, может сложиться впечатление, что страна не дорожит своей репутацией и опасается принять адекватные контрмеры; если выслать больше, за этим последует новая высылка, и последнее слово останется за противоположной стороной. Однако бывали случаи, когда ответная высылка вообще не производилась или производилась в меньшем размере.

То есть при раскрытии вражеского шпиона его сразу высылают?

Нет. Шпионов и разведчиков во всех посольствах пруд пруди, они могут работать как под прикрытием дипломатического статуса, так и маскируясь под техсостав. Задача контрразведки страны пребывания — вычислить шпионов среди сотрудников посольства, взять их под наблюдение и отслеживать все их связи и контакты, по возможности вбрасывая через них дезинформацию. Этой «игре теней» не одна сотня лет, ее правила давно сложились, и участники этой игры стараются от них не отступать.

Что ждет сотрудника, объявленного в какой-либо стране персоной нон грата?

Возвращение на родину, работа в центральном аппарате и назначение в другую страну.

Сможет ли этот сотрудник позже въехать в страну, которая сочла его персоной нон грата?

Теоретически да. Внешняя политика государств имеет свойство меняться, и человек, которого одно правительство не хотело видеть на территории страны, может вполне устроить другое правительство. К тому же дипломатическая практика позволяет создать массу лазеек — к примеру, человека могут признать персоной нон грата, но при этом разрешить ему въезд в составе официальной делегации.