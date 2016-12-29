﻿ Судмедэксперты подтвердили смерть посла Греции в Бразилии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Судмедэксперты подтвердили смерть посла Греции в Бразилии

30.12.2016 18:23 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Судмедэксперты подтвердили, что останки, которые были найдены в Рио-де-Жанейро, принадлежат послу Греции Кириакосу Амиридису, передает Globo.

Следователи попросили арестовать четырех человек по подозрению в планировании и организации убийства дипломата.

Сообщается, что полиция рассматривает связь между вдовой дипломата и офицером военной полиции как основной мотив преступления.

Ранее СМИ сообщали, что полиция Бразилии полагает, что обнаружила тело греческого посла в сгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро.

О том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де-Жанейро стало известно накануне, 29 декабря. Об этом сообщал телеканал Globo со ссылкой на полицию.

По информации греческого посольства, как сообщал телеканал, Амиридис приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы провести отпуск совместно с женой, которая впоследствии и объявила о его исчезновении. По словам супруги, ей не удалось связаться с мужем после того, как он ушел и не вернулся 26 декабря.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщается, что полиция рассматривает связь между вдовой дипломата и офицером военной полиции как основной мотив преступления.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
"Оставить нельзя выслать". Как и почему дипломатов принудительно отправляют на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика