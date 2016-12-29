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Судмедэксперты подтвердили смерть посла Греции в Бразилии
30.12.2016 18:23 — Новости Мира | Tut.by
Судмедэксперты подтвердили, что останки, которые были найдены в Рио-де-Жанейро, принадлежат послу Греции Кириакосу Амиридису, передает
Следователи попросили арестовать четырех человек по подозрению в планировании и организации убийства дипломата.
Сообщается, что полиция рассматривает связь между вдовой дипломата и офицером военной полиции как основной мотив преступления.
Ранее СМИ
О том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис
По информации греческого посольства, как сообщал телеканал, Амиридис приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы провести отпуск совместно с женой, которая впоследствии и объявила о его исчезновении. По словам супруги, ей не удалось связаться с мужем после того, как он ушел и не вернулся 26 декабря.
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Сообщается, что полиция рассматривает связь между вдовой дипломата и офицером военной полиции как основной мотив преступления.
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