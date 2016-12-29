Судмедэксперты подтвердили, что останки, которые были найдены в Рио-де-Жанейро, принадлежат послу Греции Кириакосу Амиридису, передает Globo .

Следователи попросили арестовать четырех человек по подозрению в планировании и организации убийства дипломата.

Сообщается, что полиция рассматривает связь между вдовой дипломата и офицером военной полиции как основной мотив преступления.

Ранее СМИ сообщали , что полиция Бразилии полагает, что обнаружила тело греческого посла в сгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро.

О том, что посол Греции в Бразилии Кириакос Амиридис пропал без вести в Рио-де-Жанейро стало известно накануне, 29 декабря. Об этом сообщал телеканал Globo со ссылкой на полицию.

По информации греческого посольства, как сообщал телеканал, Амиридис приехал в Рио-де-Жанейро, чтобы провести отпуск совместно с женой, которая впоследствии и объявила о его исчезновении. По словам супруги, ей не удалось связаться с мужем после того, как он ушел и не вернулся 26 декабря.