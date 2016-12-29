Общее число дипломатов и членов их семей, которые должны будут покинуть США, составляет 96 человек. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Мария Захарова. Фото: Reuters

«29 декабря администрация США озвучила решение о том, что более 30 российских дипломатов должны покинуть территорию Соединенных Штатов, — сказала она. — Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста».

При этом официальный представитель МИД РФ отметила, что среди российских дипломатов, которые были объявлены США персонами нон грата, есть те, которые прибыли в страну только два месяца назад. «Согласно тем данным, которые послужили основой для принятия (решения) администрацией (США) — это данные спецслужб, что российские дипломаты якобы участвовали в некой работе по срыву проведения выборов президента США. В качестве дат называются 2015 год и весна 2016 года. Я хотела бы отметить, что в список дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств на территории США (которые объявлены персонами нон грата) попали люди, которые работают в Америке буквально два месяца», — подчеркнула она.

«Каким образом они могли быть задействованы технологически в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты весну 2016 года, вообще непонятно», — добавила Захарова.

29 декабря в рамках новых санкций в отношении РФ Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов , которым предложено покинуть США в течение 72 часов — до конца дня 1 января.