Министерство обороны России опубликовало фотографии работы специалистов Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ в восточных районах сирийского города Алеппо.



Фото: Министерство обороны России

По данным ведомства, за сутки российскими саперами были обезврежены больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых — самодельные взрывные устройства.



































































22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под полный контроль Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.