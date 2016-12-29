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Российские саперы в Алеппо

30.12.2016 20:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство обороны России опубликовало фотографии работы специалистов Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ в восточных районах сирийского города Алеппо.


Фото: Министерство обороны России

По данным ведомства, за сутки российскими саперами были обезврежены больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых — самодельные взрывные устройства.

































 

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили о взятии под полный контроль Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.

 
 
Ссылка на источник 21
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Министерство обороны России опубликовало фотографии работы специалистов Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ в восточных районах сирийского города...

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