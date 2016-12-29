|
Российские саперы в Алеппо
30.12.2016 20:09 — Новости Мира | Tut.by
Министерство обороны России
По данным ведомства, за сутки российскими саперами были обезврежены больше тысячи взрывоопасных предметов, более 500 из которых — самодельные взрывные устройства.
22 декабря сирийские правительственные войска официально
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство обороны России опубликовало фотографии работы специалистов Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ в восточных районах сирийского города...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии