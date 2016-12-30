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Взрывы в Багдаде: более 20 погибших
31.12.2016 11:50 — Новости Мира | Tut.by
В столице Ирака Багдаде утром в субботу прогремели два взрыва. Один из них произвел смертник на одном из городских рынков. Погиб минимум 21 человек, более 40 получили ранения, передает
Сообщается, что взрывы прогремели почти одновременно в центральном квартале Синак. По данным МВД, одну из бомб привел в действие террорист-смертник. Другая была заложена заранее у магазина автозапчастей.
Ответственность за теракт на момент написания заметки не взяла на себя ни одна группировка. Reuters, однако, напоминает, что большинство терактов в Багдаде, направленных против гражданских лиц, организует «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России). На протяжении года ИГ потеряло значительную часть контролируемых территорий, однако удерживает северный город Мосул — свою «столицу» в Ираке.
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В столице Ирака Багдаде утром в субботу прогремели два взрыва. Один из них произвел смертник на одном из городских рынков.
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