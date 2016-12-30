Как передает Reuters , сирийские повстанцы заявили, что будут считать режим прекращения огня недействительным, если его продолжат нарушать правительственные войска и их союзники. «Продолжение нарушений со стороны режима, и бомбардировки, и попытки атаковать области, контролируемые революционными группировками, сделают соглашение недействительным», — цитирует агентство заявление, подписанное «рядом повстанческих групп».

Reuters отмечает, что в некоторых областях Сирии после объявления режима прекращения огня продолжились бои и авиаудары.

Накануне Reuters сообщило, что режим перемирия был нарушен практически сразу после начала. По данным агентства, перемирие было нарушено во время столкновения между повстанцами и правительственными войсками между провинциями Идлиб и Хама.

29 декабря президент России Владимир Путин заявил о подписании правительством Сирии и оппозицией ряда соглашений — о прекращении огня, комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня и заявление о готовности к началу мирных переговоров. Подписание договоренностей стало результатом работы России с Турцией и Ираном, отмечал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических — против них «начинают действовать так же, как против ИГИЛ и „Джабхат ан-Нусры“ (деятельность этих организаций запрещена в России)», подчеркнул Шойгу.

Также 29 декабря пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел телефонный разговор с Башаром Асадом, в ходе которого сирийский президент выразил готовность соблюдать перемирие.

В сообщении Кремля отмечалось, что в разговоре главы государств дали высокую оценку достигнутым договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу в Сирии. Также Путин и Асад высказали общее мнение, что запуск переговоров между враждующими сторонами «явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».