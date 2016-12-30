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Итальянского дирижера уволили за отрицание существования Деда Мороза

31.12.2016 15:58 — Новости Мира | Tut.by  
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Итальянского дирижера уволили за прилюдное отрицание существования Баббо Натале — итальянского Деда Мороза. Джакомо Лоприено своим объявлением шокировал посетителей новогоднего представления в Риме, среди которых были сотни детей. Его сменщик уже предусмотрительно сфотографировался с Санта-Клаусом.

Необычное ЧП произошло в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма «Холодное сердце». По окончанию представления дети подошли к сцене, чтобы поприветствовать артистов, сыгравших их любимых героев. В это время Лоприено взял микрофон и сказал: «Вообще-то, Баббо Натале не существует».

Il Goinale полагает, что столь недипломатичным образом Лоприено выразил свое возмущение тем, что некоторые родители с детьми стали покидать зал сразу после финальных аккордов.

Фраза дирижера вызвала слезы и крики возмущения у десятков детей и разозлила взрослых зрителей. Ему пришлось повторно выйти на сцену и принести извинения, что, впрочем, вышло не очень убедительно.

По окончании концерта недовольство родителей переросло в массовый протест. Жест дирижера вызвал широкое обсуждение в соцсетях, передает РИА «Новости».

В результате компания-организатор представления приняла решение уволить руководителя оркестра. В течение трех следующих представлений в Неаполе, Милане и Турине дирижировать будет Марко Даллара. Он уже сфотографировался с Санта-Клаусом и, очевидно, не собирается разрушать новогоднюю легенду.

Один из самых известных разрушителей новогоднего мифа живет в США. Баптистский пастор Дэвид Гришем регулярно «терроризирует» посетителей торговых центров в Техасе, донося печальную весть до детей, занимающих очередь, чтобы сделать традиционные фото на коленях у Санта-Клауса. В США его защищает первая поправка к Конституции, и разгневанным родителям обычно не удается остановить правдоруба.

 
 
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Необычное ЧП произошло в четверг вечером в римском концертном зале Auditorium во время музыкального спектакля по мотивам диснеевского мультфильма "Холодное сердце"....

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