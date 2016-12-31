В ночь на 1 января 2017 года произошло вооруженное нападение на популярный ночной клуб Reina в Стамбуле, где праздновали наступление нового года от 700 до 800 человек, сообщает газета Hurriyet .



Фото: Reuters

Как сообщал телеканал CNN Turk, двое нападавших, предположительно в костюмах Санта-Клаусов, отрыли стрельбу еще у входа в клуб, убив полицейского. После чего они ворвались в помещение и открыли беспорядочную стрельбу.

Первоначально сообщалось о двух погибших (преступники застрелили полицейского на входе и одного гражданского).

Однако позже мэр Стамбула Васип Шахин, прибывший на место преступления заявил, что погибли по меньшей мере 35 человек, количество раненых превысило 40 человек.

По его словам, нападавший был один. Мэр назвал нападение террористической атакой.

«Это теракт. По последним данным, погибли 35 наших граждан, один из них — офицер полиции. Также известно о 40 пострадавших», — цитирует ТАСС слова градоначальника, которые приводит Anadolu Ajansı .



Фото: Reuters

Как уточняет Hurriyet, огонь по посетителям клуба был открыт из автомата Калашникова. Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что преступник все еще находится внутри клуба, однако мэр Стамбула не смог подтвердить эту информацию.

По информации газеты, безопасность в Стамбуле в новогоднюю ночь обеспечивали около 25 тысяч полицейских.

В течение 2016 года в Турции в результате террористических атак погибли по меньшей мере 275 человек, еще тысячи человек были ранены.