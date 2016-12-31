Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — подчеркнул глава государства.

Путин также подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции.

Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу. Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них - иностранцы. Ранения получили 69 человек.