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Путин отреагировал на теракт в Стамбуле

01.01.2017 12:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент России Владимир Путин направил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью граждан в результате теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Наш общий долг — дать решительный отпор террористической агрессии», — подчеркнул глава государства.

Путин также подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции.

Минувшей ночью неизвестные преступники совершили нападение на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. По данным турецкого телеканала NTV, двое злоумышленников в костюмах Санта-Клауса устроили там стрельбу. Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, погибли 39 человек, не менее 15 из них - иностранцы. Ранения получили 69 человек.

 
 
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Путин подтвердил, что в борьбе с терроризмом Россия была и остается надежным партнером Турции.

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