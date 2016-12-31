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Ким Чен Ын анонсировал межконтинентальную ракету

01.01.2017 13:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Самолет авиации ВМС Республики Корея по ошибке сбросил в море несколько противокорабельных ракет, глубинных бомб и торпеду. Об этом сообщает агентство "Ренхап".

"Один из членов экипажа случайно нажал переключатель экстренного сброса вооружения, - цитирует агентство слова представителя вооруженных сил страны. - В зоне (сброса - прим. ТАСС) находилось одно рыболовецкое судно, но оно не пострадало".

Как уточняется, самолет морской разведки Lockheed P-3CK сбросил три противокорабельные ракеты "Гарпун", торпеду и несколько глубинных бомб в Японское море в 30 милях к востоку от уезда Янъян.

В вооруженных силах страны подчеркнули, что риска того, что сброшенное вооружение взорвется, нет. Для его извлечения из воды к месту инцидента были направлены минный тральщик и спасательное судно.

Власти объявили, что будут проведены необходимые проверки и предприняты меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Тем временем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем обращении к нации анонсировал межконтинентальную баллистическую ракету, которая "находится в КНДР в последней стадии разработки".

В своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "ядерной державой Востока". "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику", - заявил председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета республики. Он подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания", цитирует ТАСС.

В марте прошлого года по распоряжению Ким Чен Ына корейские специалисты провели испытание для оценки термостойкости наконечника боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. По данным информационного агентства ЦТАК, в результате теста удалось установить, что "созданные в стране на основе отечественных технологий термостойкие материалы надежно гарантируют возвращение боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты с орбиты в плотные слои атмосферы (и выход ее на цель)". Тогда глава КНДР подчеркивал, что Пхеньян разработал "технологию, которой обладают только несколько крупных военных держав, тем самым добившись огромного прогресса в производстве баллистических ракет".

В апреле минувшего года Ким Чен Ын лично руководил наземным испытанием двигателя нового типа ракеты на космодроме Сохэ.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают на том основании, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность на фоне враждебной политики Вашингтона.

 
 
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Южнокорейский военный самолет по ошибке сбросил в море несколько ракет и торпеду.

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