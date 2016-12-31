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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью атаки на ночной клуб в Стамбуле была дестабилизация обстановки в стране, однако турецкий народ «не пойдет на поводу у террористов», передает Anadolu.



«Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну своими гнусными нападениями на мирных жителей... Уверен, что турецкий народ, сохраняя хладнокровие и сплоченность, не пойдет на поводу у террористов и нарушит их планы», — заявил Эрдоган.



Он также отметил, что атаки, совершаемые в Турции различными террористическими организациями, «связаны с процессами в регионе». При этом Эрдоган пообещал решительно противостоять не только вооруженным атакам террористов и их пособников, но и «давлению в экономической, политической и социальной сферах». «Мы полны решимости уничтожить источники угроз и предотвратить атаки на нашу страну. Каждая жизнь, отданная за это дело, отдается болью в наших сердцах, в то же время усиливая наше желание противодействовать угрозам», — сказал президент Турции, подчеркнув, что нападение в Стамбуле вновь продемонстрировало, что терроризм не делает никаких различий между объектами нападений.



Ранее особую циничность нападения отметил президент России Владимир Путин. «Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника. Но террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали», — написал российский лидер в телеграмме Эрдогану. При этом Путин также подчеркнул, что Россия остается надежным партнером Турции «в борьбе с этим злом».



Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле было совершено в 01.15 по местному времени. Изначально сообщалось, что в клуб ворвались двое в костюмах Санта-Клаусов и открыли огонь из автоматов Калашникова. Однако позже власти уточнили, что нападавший был один.



Жертвами атаки стали по меньшей мере 39 человек. Еще 65 раненых остаются в больницах, состояние четырех из них оценивается как тяжелое.«Это был, безусловно, теракт, объектом которого стали невинные люди», — заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он также рассказал, что террорист «был одет в пальто, а после атаки переоделся и вышел из клуба в другой одежде». Поиски преступника продолжаются.



По данным МВД Турции, к настоящему времени опознаны тела 21 погибшего, из которых 16 — иностранцы. В российском Генконсульстве агентству РИА "Новости" заявили, что россиян среди них нет. Известно, что двое пострадавших являются гражданами Азербайджана.