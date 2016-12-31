Фото: Reuters

В Кельне сотрудники полиции в течение новогодней ночи задержали сотни мужчин, внешне похожих на выходцев из Африки, сообщает Associated Press.

Уточняется, что задержание стало одним из этапов операции, проводящейся с целью не допустить повторения прошлогодних массовых нападений мигрантов и беженцев на горожан.

Мужчин задержали на двух главных железнодорожных станциях Кельна. Полицейские допросили их и проверили документы.