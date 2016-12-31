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Сотни выходцев из Африки задержаны за сутки в Кельне
01.01.2017 20:46 — Новости Мира | Tut.by
В Кельне сотрудники полиции в течение новогодней ночи задержали сотни мужчин, внешне похожих на выходцев из Африки, сообщает Associated Press.
Уточняется, что задержание стало одним из этапов операции, проводящейся с целью не допустить повторения прошлогодних массовых нападений мигрантов и беженцев на горожан.
Мужчин задержали на двух главных железнодорожных станциях Кельна. Полицейские допросили их и проверили документы.
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Задержание стало одним из этапов операции, проводящейся с целью не допустить повторения прошлогодних массовых нападений мигрантов и беженцев на горожан.
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