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Сотни выходцев из Африки задержаны за сутки в Кельне

01.01.2017 20:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Фото: Reuters

В Кельне сотрудники полиции в течение новогодней ночи задержали сотни мужчин, внешне похожих на выходцев из Африки, сообщает Associated Press.

Уточняется, что задержание стало одним из этапов операции, проводящейся с целью не допустить повторения прошлогодних массовых нападений мигрантов и беженцев на горожан.

Мужчин задержали на двух главных железнодорожных станциях Кельна. Полицейские допросили их и проверили документы.

 
 
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Задержание стало одним из этапов операции, проводящейся с целью не допустить повторения прошлогодних массовых нападений мигрантов и беженцев на горожан.

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