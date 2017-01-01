|
в Лос-Анджелесе неизвестный испортил знаменитый знак Hollywood
01.01.2017 22:57 — Новости Мира | Tut.by
Неизвестный вандал испортил знаменитый знак Hollywood, установленный на склоне одного из холмов в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.
Как рассказали в полиции города, камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестный человек проник в новогоднюю ночь на закрытую территорию на холме Маунт-Ли, где расположена известная на весь мир достопримечательность. После этого он, использовав черную ткань или краску, изменил несколько 13-метровых букв, превратив надпись Hollywood в Hollyweed, что можно перевести как "святая марихуана".
В правоохранительных органах отметили, что данный поступок является нарушением закона. Полиция начала расследование произошедшего и ведет поиски нарушителя. Ему могут грозить обвинения в проникновении на охраняемую территорию и порче общественного имущества.
Как в свою очередь отмечает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неизвестный вандал испортил знаменитый знак Hollywood, установленный на склоне одного из холмов в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии