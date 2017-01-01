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в Лос-Анджелесе неизвестный испортил знаменитый знак Hollywood

01.01.2017 22:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Неизвестный вандал испортил знаменитый знак Hollywood, установленный на склоне одного из холмов в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.

Как рассказали в полиции города, камеры наружного наблюдения зафиксировали, как неизвестный человек проник в новогоднюю ночь на закрытую территорию на холме Маунт-Ли, где расположена известная на весь мир достопримечательность. После этого он, использовав черную ткань или краску, изменил несколько 13-метровых букв, превратив надпись Hollywood в Hollyweed, что можно перевести как "святая марихуана".

В правоохранительных органах отметили, что данный поступок является нарушением закона. Полиция начала расследование произошедшего и ведет поиски нарушителя. Ему могут грозить обвинения в проникновении на охраняемую территорию и порче общественного имущества.

Как в свою очередь отмечает The Los Angeles Times, это далеко не первый случай, когда знаменитый знак, установленный в 1923 году, становится объектом вандализма. Издание также предполагает, что действия нарушителя могут быть связаны с тем, что жители Калифорнии на состоявшихся в ноябре всеобщих выборах проголосовали за легализацию использования марихуаны на территории штата в рекреационных целях.

 
 
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Неизвестный вандал испортил знаменитый знак Hollywood, установленный на склоне одного из холмов в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом сообщил в...

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