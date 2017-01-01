Полиция Кельна считает, что в новогоднюю ночь предотвратила повторение прошлогодних беспорядков. 650 человек, преимущественно выходцев из Северной Африки, были остановлены на пути в центр города.



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Полиции Кельна удалось в новогоднюю ночь предотвратить повторение беспорядков прошлого года, когда сексуальным домогательствам подверглись сотни женщин. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил руководитель кельнской полиции Юрген Матиес (Jürgen Mathies). Сотрудники полиции остановили на пути в центр Кельна и подвергли проверке документов 650 человек преимущественно североафриканского происхождения, проявлявших признаки агрессивного поведения. Порядок в центральной части Кельна охраняли 1700 полицейских.

Беженцы договаривались в чатах о встрече в Кельне

Большие группы выходцев из стран Северной Африки целенаправленно договаривались собраться в новогоднюю ночь у Кельнского собора, где год назад произошли массовые беспорядки. Они координировали свои действия, общаясь в чатах со своих мобильных телефонов, заявил в воскресенье, 1 января, в интервью немецкому интернет-изданию Focus Online Вольфганг Вурм (Wolfgang Wurm), который возглавляет управление федеральной полиции Германии, отвечающее за безопасность в земле Северный Рейн — Вестфалия.

«Исходя из информации в чатах смартфонов мы обнаружили, что группы лиц, которые подпадают под критерии розыска полицией, договаривались встретиться под Новый год в Кельне», — сообщил Вурм. По его словам, сбор был запланирован на 22.00 по местному времени на главном железнодорожном вокзале Кельна, расположенном рядом с Кельнским собором.

Проверки по признаку агрессивности

Юрген Матиес опроверг обвинения в том, что полиция проводила проверку документов исходя из этнического происхождения проверяемых. Полицейские руководствовались исключительно поведением молодых людей. «Большая часть вела себя так, что от них приходилось ожидать правонарушений», — заявил он.

В результате 190 человек не пропустили в центр города, а 92 человека были задержаны. В новогоднюю ночь в центре Кельна зафиксировано 10 преступлений на сексуальной почве. Ни одно из них не является изнасилованием, сообщает полиция.

Кельнское ЧП

По данным следствия, в новогоднюю ночь 2015 года на кельнской привокзальной площади и в ряде других мест было совершенно «900 преступлений на сексуальной почве в отношении 1200 женщин». Следствию удалось установить личности лишь 120 подозреваемых.

Большинство подозреваемых, согласно предварительной версии итогового отчета о расследовании, являются выходцами из стран Северной Африки. Как показало следствие, примерно половина подозреваемых к моменту задержания находились в Германии лишь непродолжительное время.