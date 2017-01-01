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Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле
02.01.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by
Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство
Нападение на ночной клуб Reina произошло
По данным МВД Турции, погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.
Нападавшего ищут. Предполагается, что это может быть выходец из Средней Азии.
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Нападавшего ищут. Предполагается, что это может быть выходец из Средней Азии.
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