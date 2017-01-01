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Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле

02.01.2017 11:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе в Стамбуле, передает агентство Reuters.


Фото: Reuters

Нападение на ночной клуб Reina произошло в новогоднюю ночь, когда террорист застрелил из автомата охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, включая 16 иностранцев, в том числе граждане России, Индии, Канады, Сирии, Израиля, Туниса, Ирака, Ливана, подданные Бельгии и Саудовской Аравии. Еще 69 человек получили ранения, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего ищут. Предполагается, что это может быть выходец из Средней Азии.

 
 
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Нападавшего ищут. Предполагается, что это может быть выходец из Средней Азии.

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